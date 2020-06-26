ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Какие нормы в сфере охраны труда изменились и изменят ли размер страховых выплат? Ответы экспертов

26.06.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Какие нормы в сфере охраны труда изменились и изменят ли размер страховых выплат? Ответы экспертов

На пресс-конференции в Доме прессы  обсудили обеспечение здоровых и безопасных условий труда, а также новую редакцию закона Республики Беларусь «Об охране труда».

Участие приняли в обсуждении приняли заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Игорь Старовойтов и начальник управления охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Иван Карчевский.

28 июня вступает в силу обновленный закон «Об охране труда», в котором закреплены нормы, направленные на развитие профилактических системных мер за счет уменьшения жесткого надзора. На фоне политики сокращения проверок необходимо защитить права граждан, поэтому если надзорный орган по запросу гражданина обращается за информацией в организацию, она обязана эту информацию предоставить. Также в законе четко обозначено, что охрана труда в организации находится не только в ведении надзорного органа, но также является обязанностью руководителя организации и ответственных лиц в каждом структурном подразделении, благодаря чему должен обеспечиваться внутренний контроль.

Какие нормы в сфере охраны труда изменились и изменят ли размер страховых выплат? Ответы экспертов

— Если сравнивать с ситуацией двухлетней давности, то процентов на пятьдесят число проверок сократилось. Он также отметил, что уменьшение проверочной деятельности касается и работы мобильных групп по охране труда, которые работают под руководством исполкомов и включают представителей различных надзорных органов, которые теперь тоже выезжают реже. Во втором квартале этого года таких проверок было минимальное количество, что связано, в том числе, и с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, — отметил Игорь Старовойтов.

В числе прочих изменений в Законе замминистра выделил статью о медицинских осмотрах работников, согласно которой у нанимателя появилось право утверждать предсменные медосмотры по определенному виду деятельности, даже если в такой не обозначен  в рекомендуемом перечне. Кроме того, Закон обязывает нанимателя нести расходы в связи с оплатой медосмотра работников.

Иван Карчевский, в свою очередь отметил, что в настоящее время в ведомстве проводится большая работа по приведению в соответствие с измененным Законом Республики Беларусь «Об охране труда» целого ряда документов, часть которых вступит в силу также 28 июня 2020 года. 

http://dompressy.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На пресс-конференции в Доме прессы  обсудили обеспечение здоровых и безопасных условий труда, а также новую редакцию закона Республики Беларусь «Об охране...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Инвестиции в ИТ-стартапы и альтернатива классическому кредитованию. Зачем крупный банк пошел в венчур
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика