Какие нормы в сфере охраны труда изменились и изменят ли размер страховых выплат? Ответы экспертов

Источник материала: Вороновская газета





На пресс-конференции в Доме прессы обсудили обеспечение здоровых и безопасных условий труда, а также новую редакцию закона Республики Беларусь «Об охране труда».

Участие приняли в обсуждении приняли заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Игорь Старовойтов и начальник управления охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Иван Карчевский.

28 июня вступает в силу обновленный закон «Об охране труда», в котором закреплены нормы, направленные на развитие профилактических системных мер за счет уменьшения жесткого надзора. На фоне политики сокращения проверок необходимо защитить права граждан, поэтому если надзорный орган по запросу гражданина обращается за информацией в организацию, она обязана эту информацию предоставить. Также в законе четко обозначено, что охрана труда в организации находится не только в ведении надзорного органа, но также является обязанностью руководителя организации и ответственных лиц в каждом структурном подразделении, благодаря чему должен обеспечиваться внутренний контроль.





— Если сравнивать с ситуацией двухлетней давности, то процентов на пятьдесят число проверок сократилось. Он также отметил, что уменьшение проверочной деятельности касается и работы мобильных групп по охране труда, которые работают под руководством исполкомов и включают представителей различных надзорных органов, которые теперь тоже выезжают реже. Во втором квартале этого года таких проверок было минимальное количество, что связано, в том числе, и с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, — отметил Игорь Старовойтов.

В числе прочих изменений в Законе замминистра выделил статью о медицинских осмотрах работников, согласно которой у нанимателя появилось право утверждать предсменные медосмотры по определенному виду деятельности, даже если в такой не обозначен в рекомендуемом перечне. Кроме того, Закон обязывает нанимателя нести расходы в связи с оплатой медосмотра работников.

Иван Карчевский, в свою очередь отметил, что в настоящее время в ведомстве проводится большая работа по приведению в соответствие с измененным Законом Республики Беларусь «Об охране труда» целого ряда документов, часть которых вступит в силу также 28 июня 2020 года.

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