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Перед оказанием физическим лицам услуг по выращиванию сельхозпродукции надо уплатить единый налог

26.06.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Налоговым кодексом Республики Беларусь предусмотрено право граждан заниматься оказанием услуг физическим лицам по выращиванию сельскохозяйственной продукции без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в ИМНС Республики Беларусь п Пинскому району.

До начала работы по оказанию услуг населению необходимо уведомить налоговый орган о виде деятельности, периоде и месте ее осуществления и уплатить единый налог. При этом, представление уведомления и уплата единого налога производится только за те месяцы, в которых эти услуги будут оказываться.

Вести учет полученных доходов, а также представлять в налоговый орган отчетность не требуется.

Ставка единого налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется и предъявляется налоговым органом на основании поданного письменного уведомления и составляет на месяц в:

  • г. Бресте – 16,89 руб.,
  • г. Барановичи, г. Пинске — 16 руб.,
  • других населенных пунктах Брестской области — 11,26 руб.

Для отдельных категорий физических лиц предоставляются льготы по единому налогу:

на 20 процентов для плательщиков:

  • достигших общеустановленного пенсионного возраста, (при представлении документа, удостоверяющего личность, в котором указан возраст);
  • инвалидов (при представлении удостоверения инвалида или пенсионного удостоверения, содержащего данные о назначении его владельцу соответствующей группы инвалидности и сроке, на который она установлена);
  • родителей (усыновителей) в многодетных семьях с тремя и более детьми в возрасте до восемнадцати лет (при представлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения многодетной семьи);
  • родителей (усыновителей), воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, (при представлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения ребенка-инвалида);

на 45 процентов при наличии права на снижение установленной ставки единого налога одновременно по нескольким вышеуказанным основаниям.

Документы, подтверждающие право на льготу по единому налогу, представляются физическими лицами одновременно с первым уведомлением, представляемым в налоговом периоде, в котором налоговая льгота была первоначально использована.

Осуществление деятельности без регистрации в качестве ИП – это просто, выгодно и удобно для граждан, желающих получать доходы и быть занятыми.

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