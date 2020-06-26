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Перед оказанием физическим лицам услуг по выращиванию сельхозпродукции надо уплатить единый налог
26.06.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Налоговым кодексом Республики Беларусь предусмотрено право граждан заниматься оказанием услуг физическим лицам по выращиванию сельскохозяйственной продукции без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в ИМНС Республики Беларусь п Пинскому району.
До начала работы по оказанию услуг населению необходимо уведомить налоговый орган о виде деятельности, периоде и месте ее осуществления и уплатить единый налог. При этом, представление уведомления и уплата единого налога производится только за те месяцы, в которых эти услуги будут оказываться.
Вести учет полученных доходов, а также представлять в налоговый орган отчетность не требуется.
Ставка единого налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется и предъявляется налоговым органом на основании поданного письменного уведомления и составляет на месяц в:
Для отдельных категорий физических лиц предоставляются льготы по единому налогу:
на 20 процентов для плательщиков:
на 45 процентов при наличии права на снижение установленной ставки единого налога одновременно по нескольким вышеуказанным основаниям.
Документы, подтверждающие право на льготу по единому налогу, представляются физическими лицами одновременно с первым уведомлением, представляемым в налоговом периоде, в котором налоговая льгота была первоначально использована.
Осуществление деятельности без регистрации в качестве ИП – это просто, выгодно и удобно для граждан, желающих получать доходы и быть занятыми.
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