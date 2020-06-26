Макей о «Радыё Свабода»: Пока нет желания лишить кого-то аккредитации

Источник материала: Tut.by

МИД Беларуси пока не планирует лишать аккредитации журналистов «Радыё Свабода», заявил глава МИД Владимир Макей.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— «Радыё Свабода», насколько мне известно, является правительственной структурой США. И многие журналисты, аккредитованные здесь в Беларуси, работают в качестве корреспондентов «Радыё Свабоды». Если они хотят работать там в качестве штатных сотрудников «Радыё Свабода» — это одно, но если они будут заниматься попутно, условно говоря, иной деятельностью, связанной с их работой в каких-то независимых телеканалах, телеграм-каналах, то это другое. И, конечно же, подобным действиям в соответствие с законодательством может быть дана соответствующая оценка. Более того, я хочу сказать, что мы контактировали с нашими американскими партнерами на сей счет, и у нас одинаковые взгляды на этот вопрос, — сказал Макей.

На вопрос, есть ли на сегодня решение о лишении «Радыё Свабода» аккредитации, Макей сказал, что пока такого намерения нет.

— Пресс-секретарь ведет все эти вопросы и всегда докладывает мне какие-то горячие новости. Во всяком случае пока он не докладывал о том, что есть желание лишить кого-то аккредитации". Но, повторюсь, любой гражданин в Беларуси, независимо от занимаемой должности и места работы, должен соблюдать соответствующие нормы нашего законодательства. Я понимаю, что фамилия, которая была названа (речь про Игоря Лосика — TUT.BY). я понимаю, что в очередной раз буду включен в список врагов прогрессивного человечества, но я хочу высказать свою точку зрения. Лосик, насколько мне известно, действительно вел какой-то там телеграм-канал, — сказал глава МИД.

На уточнение, что Лосик является внештатным консультантом издания, а не аккредитованным журналистом, Макей ответил, что раз он имеет отношение к «Свабодзе», то должен соблюдать правила.

— Надо четко различать, если человек числится в штате, является внештатным сотрудником, он должен, конечно, соблюдать соответствующие правила поведения, существующие в данной структуре. Если он параллельно занимается какими-то иными вещами и нарушает, возможно, белорусское законодательство, значит, могут быть предприняты соответствующие меры и он должен понимать это, — сказал Макей. — Глава МВД дал вчера соответствующие комментарии, и комментарии на мой взгляд исчерпывающие. Конечно, иногда присутствует и человеческий фактор, когда возникают какие-то напряженные ситуации. И, возможно, иногда бывает немножко чрезмерная реакция. Но после того, как узнали дополнительную информацию и разобрались со всем, все были отпущены.