|
В налоговой объяснили, как легально заниматься оказанием парикмахерских услуг, а также услуг по маникюру и педикюру
28.06.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Представляется уведомление и налог платится за месяц, в котором планируется оказание услуг.
Вести учет полученных доходов, а также представлять в налоговый орган какую-либо отчетность не требуется.
На основании Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 года №143 «О поддержке экономики», решением Брестского областного Совета депутатов 18 мая 2020 года №173 во II и III кварталах 2020 года в 2 раза уменьшен размер применяемых ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.
С учетом данного решения ставка единого налога, подлежащая уплате в бюджет, составляет на месяц во II и III кварталах 2020 года в:
Кроме этого, для отдельных категорий плательщиков Налоговым кодексом Республики Беларусь предусмотрены налоговые льготы по единому налогу:
на 20 процентов для плательщиков:
на 45 процентов при наличии права на снижение установленной ставки единого налога одновременно по нескольким вышеуказанным основаниям.
Документы, подтверждающие право на льготу по единому налогу, представляются физическими лицами одновременно с первым уведомлением, представляемым в налоговом периоде, в котором налоговая льгота была первоначально использована.
Осуществление деятельности без регистрации в качестве ИП – это просто, выгодно и удобно для граждан, желающих получать доходы и быть занятыми.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)