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В налоговой объяснили, как легально заниматься оказанием парикмахерских услуг, а также услуг по маникюру и педикюру

28.06.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В налоговой объяснили, как легально заниматься оказанием парикмахерских услуг, а также услуг по маникюру и педикюру
Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в инспекции МНС по Пинскому району, чтобы заниматься оказанием таких услуг легально, необходимо обратиться в налоговый орган с уведомлением, в котором следует указать вид деятельности, период и место ее осуществления.

Начинать работу можно только после уплаты единого налога, сумму которого рассчитает налоговый инспектор.

Представляется уведомление и налог платится за месяц, в котором планируется оказание услуг.

Вести учет полученных доходов, а также представлять в налоговый орган какую-либо отчетность не требуется.

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 года №143 «О поддержке экономики», решением Брестского областного Совета депутатов 18 мая 2020 года №173 во II и III кварталах 2020 года в 2 раза уменьшен размер применяемых ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

С учетом данного решения ставка единого налога, подлежащая уплате в бюджет, составляет на месяц во II и III кварталах 2020 года в:

  • г. Бресте – 38,28 руб.,
  • г. Барановичи, г. Пинске – 29,50 руб.,
  • других населенных пунктах Брестской области (в том числе на территории Пинского района) — 11,50 руб.

Кроме этого, для отдельных категорий плательщиков Налоговым кодексом Республики Беларусь предусмотрены налоговые льготы по единому налогу:

на 20 процентов для плательщиков:

  • достигших общеустановленного пенсионного возраста, (при представлении документа, удостоверяющего личность, в котором указан возраст);
  • инвалидов (при представлении удостоверения инвалида или пенсионного удостоверения, содержащего данные о назначении его владельцу соответствующей группы инвалидности и сроке, на который она установлена);
  • родителей (усыновителей) в многодетных семьях с тремя и более детьми в возрасте до восемнадцати лет (при представлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения многодетной семьи);
  • родителей (усыновителей), воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, (при представлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения ребенка-инвалида);

на 45 процентов при наличии права на снижение установленной ставки единого налога одновременно по нескольким вышеуказанным основаниям.

Документы, подтверждающие право на льготу по единому налогу, представляются физическими лицами одновременно с первым уведомлением, представляемым в налоговом периоде, в котором налоговая льгота была первоначально использована.

Осуществление деятельности без регистрации в качестве ИП – это просто, выгодно и удобно для граждан, желающих получать доходы и быть занятыми.

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