ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Институт имени Гете организовал бесконтактную библиотеку

27.06.2020 20:20 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сотрудники библиотеки Института имени Гете в Беларуси  доставляют книги на дом бесплатно. Чтобы сделать заказ, нужно зарегистрироваться на сайте института, а затем выбрать книги и медиафайлы из онлайн-каталога. На выбор предоставляется около 12 тысяч изданий на немецком языке. 

Татьяна Захаренко, библиотекарь: "Максимум можно взять до 15 книг, можно взять литературу по искусству, детскую литературу, фильмы на немецком языке, а также журналы, фильмы, книги по маркетингу и психологии".

Кстати, если вы не можете определиться в литературном многообразии, расскажите сотрудникам о своих интересах и ждите сюрприз-пакет из трех подходящих изданий.

Татьяна Захаренко, библиотекарь: "Изюминкой нашей библиотеки является литература по искусству. Еще когда мы были открыты, мы подготовили целую выставку".

Сдать книги и медиафайлы можно самостоятельно, положив в ящик для возврата заказов, который находится в здании института. 

Игорь Куксин, координатор отдела культурных программ: "Мы с большим удовольствием отмечаем, что интерес белорусской публики к немецкому языку и культуре не может поколебать ничто, никакая пандемия. Мы безумно рады, что наша онлайн-доставка пользуется  невероятным спросом. Мы получаем фидбек от людей, которые уже получили наши книги, они просто счастливы". 

Сотрудники библиотеки заботятся о здоровье читателей и соблюдают  все меры безопасности: издания дезинфицируются перед доставкой и после сдачи, а курьеры носят перчатки и маски. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники библиотеки Института имени Гете в Беларуси  доставляют книги на дом бесплатно. Чтобы сделать заказ, нужно зарегистрироваться на сайте института, а...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Многие хозяйства Гродненской области приступили уже ко второму укосу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика