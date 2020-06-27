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Институт имени Гете организовал бесконтактную библиотеку
27.06.2020 20:20 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСотрудники библиотеки Института имени Гете в Беларуси доставляют книги на дом бесплатно. Чтобы сделать заказ, нужно зарегистрироваться на сайте института, а затем выбрать книги и медиафайлы из онлайн-каталога. На выбор предоставляется около 12 тысяч изданий на немецком языке.
Татьяна Захаренко, библиотекарь: "Максимум можно взять до 15 книг, можно взять литературу по искусству, детскую литературу, фильмы на немецком языке, а также журналы, фильмы, книги по маркетингу и психологии".
Кстати, если вы не можете определиться в литературном многообразии, расскажите сотрудникам о своих интересах и ждите сюрприз-пакет из трех подходящих изданий.
Татьяна Захаренко, библиотекарь: "Изюминкой нашей библиотеки является литература по искусству. Еще когда мы были открыты, мы подготовили целую выставку".
Сдать книги и медиафайлы можно самостоятельно, положив в ящик для возврата заказов, который находится в здании института.
Игорь Куксин, координатор отдела культурных программ: "Мы с большим удовольствием отмечаем, что интерес белорусской публики к немецкому языку и культуре не может поколебать ничто, никакая пандемия. Мы безумно рады, что наша онлайн-доставка пользуется невероятным спросом. Мы получаем фидбек от людей, которые уже получили наши книги, они просто счастливы".
Сотрудники библиотеки заботятся о здоровье читателей и соблюдают все меры безопасности: издания дезинфицируются перед доставкой и после сдачи, а курьеры носят перчатки и маски.
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Сотрудники библиотеки Института имени Гете в Беларуси доставляют книги на дом бесплатно. Чтобы сделать заказ, нужно зарегистрироваться на сайте института, а...
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