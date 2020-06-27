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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Институт имени Гете организовал бесконтактную библиотеку Сотрудники библиотеки Института имени Гете в Беларуси доставляют книги на дом бесплатно. Чтобы сделать заказ, нужно зарегистрироваться на сайте института, а...

Сотрудники библиотеки Института имени Гете в Беларуси доставляют книги на дом бесплатно. Чтобы сделать заказ, нужно зарегистрироваться на сайте института, а затем выбрать книги и медиафайлы из онлайн-каталога. На выбор предоставляется около 12 тысяч изданий на немецком языке.Кстати, если вы не можете определиться в литературном многообразии, расскажите сотрудникам о своих интересах и ждите сюрприз-пакет из трех подходящих изданий.Сдать книги и медиафайлы можно самостоятельно, положив в ящик для возврата заказов, который находится в здании института.Сотрудники библиотеки заботятся о здоровье читателей и соблюдают все меры безопасности: издания дезинфицируются перед доставкой и после сдачи, а курьеры носят перчатки и маски.