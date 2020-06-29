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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 5 миллионов инкубационных яиц в год - мощность первой очереди новой птицефермы в Мозырском районе Объект готовили к сдаче два года. Для реализации проекта закуплено современное оборудование. Все производственные процессы автоматизированы. Обустроены пять...

Объект готовили к сдаче два года. Для реализации проекта закуплено современное оборудование. Все производственные процессы автоматизированы. Обустроены пять птичников. Учитывая, что инкубационное яйцо завозится в Беларусь и из-за рубежа, ферма позволит решать вопросы импортозамещения. В планах - до конца года выйти на полные мощности. Есть перспективы и для увеличения объемов выпуска продукции вдвое.Ранее во всем регионе такую продукцию выпускала лишь одна птицефабрика. Для потребностей области этого было недостаточно. С вводом новой фермы эта проблема будет решена. При этом в районе появится несколько десятков новых рабочих мест.