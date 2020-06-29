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5 миллионов инкубационных яиц в год - мощность первой очереди новой птицефермы в Мозырском районе

29.06.2020 09:20 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Объект готовили к сдаче два года. Для реализации проекта закуплено современное оборудование. Все производственные процессы автоматизированы. Обустроены пять птичников. Учитывая, что инкубационное яйцо завозится в Беларусь и из-за рубежа, ферма позволит решать вопросы импортозамещения. В планах - до конца года выйти на полные мощности. Есть перспективы и для увеличения объемов выпуска продукции вдвое.

Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома: "С открытием новых объектов улучшаются условия труда. Вот мы посещаем данный объект и видим, что здесь выбрано одно из лучших европейских оборудований, которое даст возможность получать высокие результаты. Конечно, такие объекты дают возможность увеличивать объемы производства. И самое главное, что в данном объекте использовались средства самого предприятия".

Ранее во всем регионе такую продукцию выпускала лишь одна птицефабрика. Для потребностей области этого было недостаточно. С вводом новой фермы эта проблема будет решена. При этом в районе появится несколько десятков новых рабочих мест.

 
 
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Объект готовили к сдаче два года. Для реализации проекта закуплено современное оборудование. Все производственные процессы автоматизированы. Обустроены пять...
 
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