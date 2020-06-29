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1 июля трудовые пенсии увеличатся в среднем на 5,2%

29.06.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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1 июля трудовые пенсии увеличатся в среднем на 5,2%
С 1 июля 2020 г. будет произведен перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы работников в республике.

Как рассказала корреспонденту pinsknews.by заместитель начальника управления социального обслуживания и пенсионного обеспечения населения – начальник отдела пенсий и пособий комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Елена Кочурко, для перерасчета трудовых пенсий будет применяться средняя заработная плата работников в республике 981,32 руб.

В результате перерасчета трудовые пенсии увеличатся в среднем на 5,2 процента. При этом размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров его стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией (индивидуального коэффициента заработка).

Справочно:
с 1 июля 2020 г. максимальный размер пенсии по возрасту для работающего пенсионера составит 536,76 руб., для неработающего (при и/к 4) – 739,45 руб., размер минимальной трудовой пенсии по возрасту – 257,96 руб. (с учетом доплаты, установленной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
22 декабря 1999 г. № 1976).

Данное повышение не коснется социальных пенсий, надбавок, повышений и доплат к пенсиям, так как  их размер зависит от величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, а эта величина с 1 июля 2020 г. не изменится.

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