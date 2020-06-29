Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22-29 июня 2020 года

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился всего на 0.1%, но этого оказалось достаточно, чтобы оставить позади психологическую отметку в 1400 $/м2. Текущее значение индекса оказалось самым низким за последние 27 недель.

После непродолжительной заминки возобновился рост цен на первичном рынке жилья. Средняя цена квартир в новостройках Минска за неделю выросла на 0.2% и составляет на данный момент 1320 $/м2.