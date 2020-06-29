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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22-29 июня 2020 года
29.06.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
После непродолжительной заминки возобновился рост цен на первичном рынке жилья. Средняя цена квартир в новостройках Минска за неделю выросла на 0.2% и составляет на данный момент 1320 $/м2.
Роста цен на «вторичке» мы не наблюдали уже 14 недель, но последние три из них прошли с крайне незначительными изменениями. На минувшей неделе лишь 5.1% продавцов решились снизить цену в объявлениях. На пике упаднических настроений, в конце марта, за неделю цену снизили 12.2% собственников.
Объём предложения стабилизировался на уровне 9000-9200 объектов, где он располагается уже пятую неделю подряд. На минувшей неделе число выставленных на продажу квартир выросло на 0.8%. Увеличился выбор 1-комнатных квартир (+2.1%), а также квартир с двумя комнатами (+1.0%), в остальных сегментах динамика была отрицательной. Среди районов города выделялись Московский и Центральный.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 608 $/м2 (+0.6%), Солигорск — 883 $/м2 (без изменений), Молодечно — 742 $/м2 (-0.6%), Жодино — 738 $/м2 (-0.5%), Слуцк — 585 $/м2 (без изменений).
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За неделю, с 22 по 29 июня 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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