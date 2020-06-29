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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22-29 июня 2020 года

29.06.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился всего на 0.1%, но этого оказалось достаточно, чтобы оставить позади психологическую отметку в 1400 $/м2. Текущее значение индекса оказалось самым низким за последние 27 недель.

После непродолжительной заминки возобновился рост цен на первичном рынке жилья. Средняя цена квартир в новостройках Минска за неделю выросла на 0.2% и составляет на данный момент 1320 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22-29 июня 2020 года

Роста цен на «вторичке» мы не наблюдали уже 14 недель, но последние три из них прошли с крайне незначительными изменениями. На минувшей неделе лишь 5.1% продавцов решились снизить цену в объявлениях. На пике упаднических настроений, в конце марта, за неделю цену снизили 12.2% собственников.

Любопытный факт: средняя цена объектов, которые только вышли на рынок, оказалась самой высокой за последние 7 недель. 

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22-29 июня 2020 года

Объём предложения стабилизировался на уровне 9000-9200 объектов, где он располагается уже пятую неделю подряд. На минувшей неделе число выставленных на продажу квартир выросло на 0.8%. Увеличился выбор 1-комнатных квартир (+2.1%),  а также квартир с двумя комнатами (+1.0%), в остальных сегментах динамика была отрицательной. Среди районов города выделялись Московский и Центральный.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22-29 июня 2020 года

Локомотивом общего снижения цен на минувшей неделе были «однушки», подешевевшие в среднем на 0.6%. Изменение цен на другие типы квартир было незначительным или вовсе отсутствовало. 

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22-29 июня 2020 года

В районах города преобладало снижение цен. Максимальные темпы зафиксированы в Московском районе (-0.8%). По итогам последнего месяца самая значительная коррекция отмечена в Центральном районе столицы (-5.1%). 

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22-29 июня 2020 года

В каждом пятом микрорайоне Минска средний уровень цен на квартиры остался неизменным. Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22-29 июня 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 811 $/м2 (-0.7%), Витебск — 632 $/м2 (без изменений), Гомель — 638 $/м2 (-0.2%), Гродно — 734 $/м2 (-0.2%), Могилев — 648 $/м2 (-0.2%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 608 $/м2 (+0.6%), Солигорск — 883 $/м2 (без изменений), Молодечно — 742 $/м2 (-0.6%), Жодино — 738 $/м2 (-0.5%), Слуцк — 585 $/м2 (без изменений).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 22 по 29 июня 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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