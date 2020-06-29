Рядом лес и Вяча. Что строится и продается в садовом товариществе, где земля выделялась работникам ОНТ

Название садоводческого товарищества забавное - "Телепашня". Огромную территорию около деревни Мочаны выделили сотрудникам ОНТ под огороды больше 10 лет назад. Похоже, взять дачный участок в 10-14 соток могли все желающие работники телевидения - тут больше двухсот наделов. Посмотрим, что здесь строят и продают.
Как и все СТ, формировавшиеся в "жирные" годы, это было изначально рассчитано на превращение в коттеджный поселок. С дорогами тут и сейчас все неплохо - в самом СТ грунтовки хорошо просыпаны гравием. Есть электричество и вода (общая скважина - 113 метров). Правда, газ еще не подвели. И центральную канализацию, как в совминовской "Моей отраде", не обещают. Впрочем, дачники обходятся местной.
Как и во всех подобных товариществах, часть участков давно сменила собственников. Голые наделы тут продавались по 15-20 тысяч долларов. Спрос, похоже, был не ажиотажный - около трети участков пустуют.
Впрочем, еще на трети что-то достраивается, есть и дома, пригодные для круглогодичного проживания.
Откровенно дорогих домов в "Телепашне" нет. Но несколько больших "семейных гнезд" нашлись.
Как и полагается СТ, единой стилистики тут не придерживаются. И будущие коттеджи соседствуют с выглядящими временным явлением дачами. Но в целом дома добротные и красивые.
Плюсы у товарищества (кроме близости к Минску и наличия скважины) есть. Рядом - настоящий лес. Недалеко - река Вяча и одноименное водохранилище. Тихо - не слышно дорог. Просторно.
Что продают в Телепашне?
Предложений в базе Realt.by не так много. Еще недавно было два участка, но объявления свое "отвисели" и ушли в архив. Хотели за наделы 16-20 тысяч. Продавались здесь и недостроенные коттеджи - успешно. Сейчас в базе есть только этот обжитой дом площадью 111 квадратных метров.
"Подведено электричество, местная канализация, водопровод центральный (круглогодичный), в 2020-21 г. планируется подведение газа.
Дом подходит для круглогодичного проживания, продается вместе с мебелью и бытовой техникой. В доме 3 спальные комнаты, гостиная с кухонным оборудованием, просторная ванная и санузел, высота потолков - 3 м. Электрокотел нового поколения Ferroli (Италия), номинальная мощность 12 кВт. В гостиной установлена печь-камин.
Спутниковое телевидение, телефон и высокоскоростной интернет, охранная сигнализация. Удаленное управление отоплением через смартфон. Электропривод въездных и гаражных ворот. Высажен молодой сад: черешня, персики, абрикосы, голубика, малина, шелковица. Просторный задний участок, на котором можно поставить баню, беседку, бассейн или просто оставить газон. Большая удобная парковка перед домом", - пишет продавец.