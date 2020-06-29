Рядом лес и Вяча. Что строится и продается в садовом товариществе, где земля выделялась работникам ОНТ

Плюсы у товарищества (кроме близости к Минску и наличия скважины) есть. Рядом - настоящий лес. Недалеко - река Вяча и одноименное водохранилище. Тихо - не слышно дорог. Просторно.

Что продают в Телепашне?

Предложений в базе Realt.by не так много. Еще недавно было два участка, но объявления свое "отвисели" и ушли в архив. Хотели за наделы 16-20 тысяч. Продавались здесь и недостроенные коттеджи - успешно. Сейчас в базе есть только этот обжитой дом площадью 111 квадратных метров.