Дело о яблоках. Хозяйство из агрохолдинга Управделами президента сняло обвинение с части работников

Источник материала: Tut.by

В Александрии Шкловского района продолжают рассматривать дело о яблоках: ОАО «Александрийское» выставило своим работникам иск почти на 100 тысяч рублей. Руководство предприятия считает, что они виноваты в порче почти 81,5 тонны яблок урожая 2018 года. Правда, число ответчиков за 3 месяца сократилось. Но и остальные продолжают доказывать, что если ущерб и был, то он — полностью на руководстве, а садоводы, агрономы, сортировщицы, работники фруктохранилища, маркетологи лишь выполняли его распоряжения.





ОАО «Александрийское» — крупный сельскохозяйственный комплекс в составе агропромышленного холдинга Управделами президента. Территориально находится в Шкловском районе, администрация — в агрогородке Александрия. Занимается животноводством и растениеводством, производит молоко, мясо птицы, рыбу, мясную продукцию, корм для скота, выращивает яблоки, грибы. Есть своя торговая сеть.

Из-за длины скамьи подсудимых — а их там было 60 человек, и юристы говорят, что вообще не припомнят такого количества ответчиков по одному делу в Беларуси, — суд идет в Центре культуры и досуга в Александрии. Это часть комплекса зданий, где находится и главный офис «Александрийского».

Число ответчиков к концу процесса сократилось — обвинения с части сотрудников сняло само хозяйство. Детали представитель «Александрийского» TUT.BY рассказать отказалась. При этом среди документов, которыми работники пытаются доказать свою невиновность, сейчас есть коллективное возражение на иск от 48 человек.

Одна из сотрудниц, которой предъявили иск на сумму 1341 рубль, подтвердила нам, что хозяйство его отозвало. Она знает еще о нескольких людях, которые также больше не являются ответчиками по делу. Почему — она так и не поняла. Возможно, потому что в указанный в иске период — с августа 2018-го по август 2019 года — они уже не имели никакого отношения к яблокам, а работали на других участках хозяйства, кто-то был в декретном отпуске, кто-то — на больничном, и так далее.

Каждый из нынешних ответчиков также заявил о невиновности — письменно и устно. В качестве аргументов — документы, начиная от служебных записок и дипломов за добросовестный труд до архива погоды и результатах сертификационного аудита.

Все эти документы, по словам работников, подтверждают лишь одно: каждый из них ответственно выполнял свои служебные обязанности и в порче яблок не виновен. А если кто и виноват — то это тот, кто руководит всей работой хозяйства. В возражении одного из работников, которое зачитали в суде, указано, что это директор хозяйства Андрей Кузьменко затягивал сроки продажи яблок.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Впрочем, работники доказывают и то, что никакого ущерба нет вообще. Их аргументы такие.

Во-первых, есть такое понятие, как естественная убыль. Во фруктохранилище она заложена изначально и составляет 10%. Сгнившие же почти 82 тонны яблок — это 6,5% заложенного урожая. То есть даже меньше запланированного.

Во-вторых, работники предъявили суду результаты проверок различных структур, в том числе аналитиков из Управделами президента, итоги экспертиз. Они говорят одно: нарушений нет. Их наниматель же опирается на выводы одного судебного эксперта — и выводы эти работники считают «просто мнением частного лица», так как экспертиза, которую он провел, не касается урожая 2018 года, а проведена в 2019-ом, то есть срок давности истек.

В-третьих, даже если ущерб был, то его нанес тот, кто принимал окончательное решение о продаже яблок. Потому что дело садоводов и агрономов — яблоки вырастить и правильно собрать, сортировщиков — отделить испорченные от хороших, работников фруктохранилища — сохранить яблоки (а они пролежали год при норме 8−9 месяцев). Маркетологи должны яблоки вовремя продать. И никто из них не принимает окончательного решения.

Дело в яблоках. Хозяйство из агрохолдинга Управделами президента судится с 60 работниками

Позиция же «Александрийского», судя по обвинению, такая.

Во-первых, свои яблоки собрали поздно, когда они были перезревшими, с повышенным содержанием крахмала. А еще собирали падалицу — опавшие плоды, — которые были повреждены. Причина — недостаточное количество рабочего персонала на сборе яблок и недостаточный контроль за сроками сбора со стороны агротехнической службы садового хозяйства.

Во-вторых, не контролировали качество яблок, которые купили для закладки на длительное хранение (а оно, по мнению судебного эксперта, было низким), и не провели лабораторный анализ купленных и своих яблок.

В-третьих, эксперт говорит и об отсутствии журнала контроля технологической дисциплины, где ежедневно отмечают температуру внутри каждой из камер фруктохранилища. И предполагает, что, возможно, было нарушение температурного режима хранения яблок.

В итоге было много перезревших и нестандартных яблок, потому служба маркетинга не смогла «безубыточно реализовать» продукцию низкого качества. В том числе вовремя не изучила, кому отдать на переработку эти яблоки на давальческих условиях.

Рассмотрение дела продолжается.

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com