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Правозащитники признали администратора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» политзаключенным

30.06.2020 10:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» признал задержанного администратора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика политзаключенным. Соответствующее заявление опубликовано на сайте центра.


Фото: Радыё Свабода

«В связи с задержанием блогера и администратора телеграм-канала „Беларусь головного мозга“ Игоря Лосика по ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей, представители правозащитного сообщества Беларуси признали Игоря Лосика политическим заключенным», — говорится в сообщении.

Правозащитники требуют немедленного освобождения Игоря Лосика и прекращения в отношении него уголовного преследования.

На сегодняшний день правозащитники признали 20 человек политзаключенными. 17 из них были признаны политзаключенными во время президентской избирательной кампании. 29 мая Amnesty International признала узниками совести Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, их соратников и блогеров (всего 17 человек).

Напомним, администратора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика задержали 25 июня. У него дома прошел обыск. Позже супруга Лосика сообщила, что на ее мужа завели уголовное дело по ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Недавно его перевели из Центра изоляции правонарушителей с Окрестина в СИЗО-1 на Володарского.

 
 
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Правозащитники требуют немедленного освобождения Игоря Лосика и прекращения в отношении него уголовного преследования.
 
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