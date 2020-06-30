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ЦИК объяснил несовпадение количества сданных и проверенных подписей за Канопацкую, Черечня и Дмитриева
30.06.2020 18:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
ЦИК Беларуси
Напомним, ранее Анна Канопацкая говорила, что сдала в комиссии 110 тысяч подписей. В данных ЦИК же отмечено, что после всех проверок у Канопацкой осталось 146 588 действительных подписей. Сергей Черечень сдал в комиссии 106 тысяч подписей, ЦИК отчитался, что у него после проверок — 143 109. Дмитриев сдал 107 тысяч, после проверок у него обнаружилось — 106 841 подписей.
В ЦИК говорят, что такого быть не может и что это значит, что претенденты в президенты сдали больше подписей, чем назвали журналистам.
— К тем цифрам, которые называли журналистам Канопацкая, Черечень и Дмитриев, Центральная комиссия отношения не имеет. Это говорили претенденты на этапе сбора подписей, вполне возможно, что они подписи еще сдавали дополнительно. Те цифры, которые указаны
— Анна Канопацкая вчера, отдавая документы в ЦИК, сказала TUT.BY, что сдала 110 тысяч подписей.
— Ну тут надо спрашивать у Анны Анатольевны, — отметил Толкач.
Сколько на самом деле претенденты сдали в комиссии подписей в ЦИК будут знать после получения протоколов из территориальных комиссий — на следующей неделе.
— В любом случае количество достоверных подписей не может быть больше, чем количество сданных, здесь вы можете даже не сомневаться, что сдано такое количество подписей, — сказал Иван Толкач.
В ЦИК отметили, что по количеству подписей Валерий Цепкало не может быть зарегистрирован кандидатом в президенты. Но решение о нерегистрации будет принято на заседаниях ЦИК с 5 по 14 июля.
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ЦИК объяснил несовпадение количества сданных и проверенных подписей за Канопацкую, Черечня и Дмитриева
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