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ЦИК объяснил несовпадение количества сданных и проверенных подписей за Канопацкую, Черечня и Дмитриева

30.06.2020 18:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ЦИК Беларуси опубликовал окончательные сведения о проверенных подписях, собранных за выдвижение кандидатов в президенты. Цифры не сошлись у трех претендентов: Канопацкой, Черечня и Дмитриева. Судя по данным ЦИК, после проверок у троих претендентов оказалось подписей больше, чем они сдали в комиссии. TUT.BY попросил ЦИК разъяснить, как такое могло произойти.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, ранее Анна Канопацкая говорила, что сдала в комиссии 110 тысяч подписей. В данных ЦИК же отмечено, что после всех проверок у Канопацкой осталось 146 588 действительных подписей. Сергей Черечень сдал в комиссии 106 тысяч подписей, ЦИК отчитался, что у него после проверок — 143 109. Дмитриев сдал 107 тысяч, после проверок у него обнаружилось — 106 841 подписей.

В ЦИК говорят, что такого быть не может и что это значит, что претенденты в президенты сдали больше подписей, чем назвали журналистам.

— К тем цифрам, которые называли журналистам Канопацкая, Черечень и Дмитриев, Центральная комиссия отношения не имеет. Это говорили претенденты на этапе сбора подписей, вполне возможно, что они подписи еще сдавали дополнительно. Те цифры, которые указаны на сайте ЦИК, получены после проверки. То, что заявляли претенденты — тут надо смотреть дату, когда они это говорили, — сказал заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы ЦИК Иван Толкач.

— Анна Канопацкая вчера, отдавая документы в ЦИК, сказала TUT.BY, что сдала 110 тысяч подписей.

— Ну тут надо спрашивать у Анны Анатольевны, — отметил Толкач.

Сколько на самом деле претенденты сдали в комиссии подписей в ЦИК будут знать после получения протоколов из территориальных комиссий — на следующей неделе.

— В любом случае количество достоверных подписей не может быть больше, чем количество сданных, здесь вы можете даже не сомневаться, что сдано такое количество подписей, — сказал Иван Толкач.

В ЦИК отметили, что по количеству подписей Валерий Цепкало не может быть зарегистрирован кандидатом в президенты. Но решение о нерегистрации будет принято на заседаниях ЦИК с 5 по 14 июля.

 
 
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ЦИК Беларуси опубликовал окончательные сведения о проверенных подписях, собранных за выдвижение кандидатов в президенты. Цифры не сошлись у трех претендентов:...
 
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