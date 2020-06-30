ЦИК объяснил несовпадение количества сданных и проверенных подписей за Канопацкую, Черечня и Дмитриева

Источник материала: Tut.by

ЦИК Беларуси опубликовал окончательные сведения о проверенных подписях, собранных за выдвижение кандидатов в президенты. Цифры не сошлись у трех претендентов: Канопацкой, Черечня и Дмитриева. Судя по данным ЦИК, после проверок у троих претендентов оказалось подписей больше, чем они сдали в комиссии. TUT.BY попросил ЦИК разъяснить, как такое могло произойти.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, ранее Анна Канопацкая говорила, что сдала в комиссии 110 тысяч подписей. В данных ЦИК же отмечено, что после всех проверок у Канопацкой осталось 146 588 действительных подписей. Сергей Черечень сдал в комиссии 106 тысяч подписей, ЦИК отчитался, что у него после проверок — 143 109. Дмитриев сдал 107 тысяч, после проверок у него обнаружилось — 106 841 подписей.

В ЦИК говорят, что такого быть не может и что это значит, что претенденты в президенты сдали больше подписей, чем назвали журналистам.

— К тем цифрам, которые называли журналистам Канопацкая, Черечень и Дмитриев, Центральная комиссия отношения не имеет. Это говорили претенденты на этапе сбора подписей, вполне возможно, что они подписи еще сдавали дополнительно. Те цифры, которые указаны на сайте ЦИК , получены после проверки. То, что заявляли претенденты — тут надо смотреть дату, когда они это говорили, — сказал заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы ЦИК Иван Толкач.

— Анна Канопацкая вчера, отдавая документы в ЦИК, сказала TUT.BY, что сдала 110 тысяч подписей.

— Ну тут надо спрашивать у Анны Анатольевны, — отметил Толкач.

Сколько на самом деле претенденты сдали в комиссии подписей в ЦИК будут знать после получения протоколов из территориальных комиссий — на следующей неделе.

— В любом случае количество достоверных подписей не может быть больше, чем количество сданных, здесь вы можете даже не сомневаться, что сдано такое количество подписей, — сказал Иван Толкач.

В ЦИК отметили, что по количеству подписей Валерий Цепкало не может быть зарегистрирован кандидатом в президенты. Но решение о нерегистрации будет принято на заседаниях ЦИК с 5 по 14 июля.