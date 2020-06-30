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ЦИК: После проверок собранных подписей с выборов сходит Цепкало - у него 75 тысяч подписей
30.06.2020 17:42 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Валерий Цепкало не собрал достаточно подписей, борьбу за кресло президента Беларуси продолжат 6 человек, в том числе Лукашенко и Бабарико, сообщил ЦИК.
По данным ЦИК, после проверок у Валерия Цепкало осталось 75 249 подписей. У Виктора Бабарико — 165 744, у Александра Лукашенко — 1 939 572, у Анны Канопацкой — 146 588, у Сергея Черечня — 143 109, у Андрея Дмитриева — 106 841, у Светланы Тихановской — 104 757.
Напомним, команда Виктора Бабарико сдала в комиссии 365 тысяч подписей, Валерия Цепкало — 160 тысяч подписей. В последний день заседания районных комиссий — 29 июня — со всей страны
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Команда Виктора Бабарико сдала в комиссии 365 тысяч подписей, Валерия Цепкало - 160 тысяч подписей.
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