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В Гродно судили по «административке» фигурантов «дела Тихановского», в Лиде - участников автопробега

30.06.2020 20:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно прошли административные суды над фигурантами «дела Тихановского», а в Лиде — над участниками автопробега солидарности, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото: Гарадзенская Вясна

Три гродненца — Владимир Наумик, Евгений Резниченко и Владимир Книга — являются фигурантами уголовного «дела Тихановского» и сейчас находятся в СИЗО-1 в Минске, отмечают правозащитники.

30 июня в отношении мужчин в Гродненском областном суде рассматривались административные дела за участие в пикете 29 мая. Все трое участвовали в судебном заседании по видеосвязи.

Владимира Наумика судили по двум статьям КоАП — 17.1 (Хулиганство) и 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Суд начался 29 июня, тогда Наумик ходатайствовал, чтобы во время судебного процесса было исследовано видео с его телефона, а также другие записи. Судья Лариса Барель объявила перерыв до 30 июня.

Сегодня адвокат Яна Шахновская заявила ходатайство о приобщении к материалам дела трех видеороликов, где видно, как вел себя Владимир Наумик в день задержания. Ходатайство удовлетворили, ролики посмотрели. Адвокат заявила о недоказанности вины Наумика и попросила прекратить производство по административному делу. По ее словам, ранее свидетели из милиции Павел Халява и Александр Мацкевич утверждали, что Наумик совершал противоправные действия и ругался матом, а видео свидетельствует об обратном.

В итоге Владимиру Наумику добавили 4 суток ареста по статье 17.1 КоАП и 6 суток по статье 23.4 КоАП. Всего — 10 суток ареста.

Евгения Резниченко так же судили по ст. 17.1 КоАП. Его адвокат Татьяна Лишанкова заявила, что рапорт милиции на Резниченко был составлен 7 июня, а опрос свидетелей проведен 6 июня.

Судья Лариса Барель вынесла решение — 7 суток ареста.

Дело Владимира Книги (арт. 17.1 КоАП) рассматривал судья Руслан Гурин. Адвокат Светлана Горбаток попросила у суда перерыв для ознакомления с материалами дела и первого разговора с подзащитным. Через 15 минут процесс продолжился. Книга ходатайствовал о том, чтобы истребовать видеозаписи из материалов его уголовного дела, а также опросить свидетеля-милиционера Павла Трофимова, который не явился на заседание ранее. Адвокат ходатайствовала об отправлении протокола Книги на доработку, поскольку там содержатся размытые формулировки и нарушены права лица, против которого ведется процесс. Ходатайства были отклонены после. Решение суда — 7 суток ареста.

Напомним, Сергея Тихановского и еще девять человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией, а МВД заявило, что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции.

В Лидском районном суде 30 июня прошли процессы над задержанными активистами, которые 28 июня устроили автопробег с бело-красно-белых флагами в знак солидарности с политзаключенными. Суд решил наказать Александра Захватовича, Павла Шидловского, Эжгара Имбраса и Сергея Пантуса штрафами в размере 25 базовых величин.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Гродно прошли административные суды над фигурантами «дела Тихановского», а в Лиде - над участниками автопробега солидарности.
 
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