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Силовики задержали еще одного топ-менеджера Белгазпромбанка

30.06.2020 19:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские силовики задержали в минувшую пятницу директора гомельского филиала Белгазпромбанка Валерия Николаенко. Об этом TUT.BY сообщили информированные источники и подтвердил родственник Николаенко.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Его задержали 26 июня, утром. Подозревают в получении взятки. Кто кому давал, непонятно. Адвоката еще к нему не пустили», — сказали источники.

По словам собеседников, «у банка был проблемный клиент, разборки с которым тянутся с 2012 года, были суды». Он «мог и написать кляузу».

Николаенко «ведет аскетичный образ жизни», у него «нет ни машины, ни загородного дома».

Источники считают, что проводить параллели с делом могилевского филиала Белгазпромбанка некорректно.

11 июня был Могилеве">задержан глава филиала Белгазпромбанка в Могилеве Сергей Кармызов, которого обвиняют в хищении в особо крупном размере. Председатель КГК Иван Тертель говорил, что топ-менеджеры банка получали взятки за выдачу крупных кредитов от бизнесменов с плохой кредитной историей.

Получить комментарий в КГБ и Белгазпромбанке не удалось.

Валерий Николаенко родился в 1963 году в Гомеле. Окончил Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Вагоностроение и вагонное хозяйство» и Гомельский кооперативный институт по специальности «Банковское дело». После окончания БИИЖТа работал по распределению на Северной железной дороге.

В разное время возглавлял комитет по внешнеэкономическим связям Гомельского горисполкома, был начальником управления ценных бумаг гомельского филиала Приорбанка, заместителем управляющего гомельского филиала Белсвязьбанка. С 2004 года руководит филиалом Белгазпромбанка в Гомеле.

Задержания в Белгазпромбанке начались 11 июня. С тех пор в СИЗО КГБ находятся более 20 человек по данному делу. Это бывшие и нынешние топ-менеджеры Белгазпромбанка, а также представители коммерческих структур, которые тесно сотрудничали с банком. Их обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, даче и получении взяток.

Почти 20 лет Белгазпромбанком управлял Виктор Бабарико, пока не объявил в мае о своих президентских амбициях.

15 июня Национальный банк ввел временную администрацию по управлению Белгазпромбанком. Ее главой стала Надежда Ермакова, которая до 2014 года руководила Беларусбанком и Нацбанком.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Белорусские силовики задержали в минувшую пятницу директора гомельского филиала Белгазпромбанка Валерия Николаенко. Об этом TUT.BY сообщили информированные...
 
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