|
Посол России прокомментировал разговоры о вмешательстве в выборы в Беларуси и «дело Белгазпромбанка»
01.07.2020 06:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев высказался по поводу предстоящих выборов президента в стране, а также «дела Белгазпромбанка».
— Если в Белгазпромбанке были нарушения, значит, надо смотреть не на то, как ведутся доследственные действия и проверка, надо смотреть, насколько обоснованны те претензии, которые предъявляются. Неслучайно президент Лукашенко сказал, что с итогами проверки он ознакомит и Интерпол, и страны-соседи, и Россию, и США. Это можно только приветствовать, — сказал Мезенцев на радио
Мезенцев заявил, что важно скорейшее завершение работы временной администрации и согласование состава правления Белгазпромбанка. Кроме того, необходимо обеспечить гарантии акционеров и клиентов.
— Важно сделать все, чтобы имиджевые потери, которые понес один из ведущих белорусских банков премиального сегмента, были купированы. Это важно и для этой кредитной организации, и для всего банковского сообщества Беларуси. Убежден, что эти шаги будут сделаны.
Мезенцев рассказал, что главы Нацбанка и КГК проинформировали его о причинах, которые стали основой для задержания Виктора Бабарико.
— В ходе встреч с главой Нацбанка Беларуси господином Каллауром и с главой КГК господином Тертелем я был проинформирован о тех шагах и тех причинах, которые предопределили доследственные действия и стали основой для задержания и ареста этого человека (Виктора Бабарико. — Прим. ред.). Безусловно, я принял эту информацию к сведению, — сказал посол.
Он уверен, что «работа следственных органов будет вестись в строгом соответствии с законом».
Что касается заявлений о вмешательстве в выборы в Беларуси, то Мезенцев заявил, что позицию России уже
— Мне все эти разговоры о том, что Россия вмешивается… не кажутся не то что серьезными, они не кажутся имеющими под собой даже самый минимум каких бы то ни было оснований, — отметил посол. Он заявил, что Беларусь для России является ближайшим союзником и есть «тысячи примеров особого, братского отношения народов двух стран друг к другу».
Дмитрий Мезенцев убежден, что все соседи, партнеры и друзья Беларуси будут корректны и в оценках, и в своих действиях, так, как это делает Россия.
Напомним, задержания в Белгазпромбанке начались 11 июня. С тех пор в СИЗО КГБ
Почти 20 лет Белгазпромбанком управлял Виктор Бабарико, пока не объявил в мае о своих президентских амбициях.
15 июня Национальный банк
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посол России прокомментировал разговоры о вмешательстве в выборы в Беларуси и «дело Белгазпромбанка»
Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев высказался по поводу предстоящих выборов президента в стране, а также «дела Белгазпромбанка».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)