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Посол России прокомментировал разговоры о вмешательстве в выборы в Беларуси и «дело Белгазпромбанка»

01.07.2020 06:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев высказался по поводу предстоящих выборов президента в стране, а также «дела Белгазпромбанка».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Если в Белгазпромбанке были нарушения, значит, надо смотреть не на то, как ведутся доследственные действия и проверка, надо смотреть, насколько обоснованны те претензии, которые предъявляются. Неслучайно президент Лукашенко сказал, что с итогами проверки он ознакомит и Интерпол, и страны-соседи, и Россию, и США. Это можно только приветствовать, — сказал Мезенцев на радио Sputnik.

Мезенцев заявил, что важно скорейшее завершение работы временной администрации и согласование состава правления Белгазпромбанка. Кроме того, необходимо обеспечить гарантии акционеров и клиентов.

— Важно сделать все, чтобы имиджевые потери, которые понес один из ведущих белорусских банков премиального сегмента, были купированы. Это важно и для этой кредитной организации, и для всего банковского сообщества Беларуси. Убежден, что эти шаги будут сделаны.

Мезенцев рассказал, что главы Нацбанка и КГК проинформировали его о причинах, которые стали основой для задержания Виктора Бабарико.

— В ходе встреч с главой Нацбанка Беларуси господином Каллауром и с главой КГК господином Тертелем я был проинформирован о тех шагах и тех причинах, которые предопределили доследственные действия и стали основой для задержания и ареста этого человека (Виктора Бабарико. — Прим. ред.). Безусловно, я принял эту информацию к сведению, — сказал посол.

Он уверен, что «работа следственных органов будет вестись в строгом соответствии с законом».

Что касается заявлений о вмешательстве в выборы в Беларуси, то Мезенцев заявил, что позицию России уже озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Мне все эти разговоры о том, что Россия вмешивается… не кажутся не то что серьезными, они не кажутся имеющими под собой даже самый минимум каких бы то ни было оснований, — отметил посол. Он заявил, что Беларусь для России является ближайшим союзником и есть «тысячи примеров особого, братского отношения народов двух стран друг к другу».

Дмитрий Мезенцев убежден, что все соседи, партнеры и друзья Беларуси будут корректны и в оценках, и в своих действиях, так, как это делает Россия.

Напомним, задержания в Белгазпромбанке начались 11 июня. С тех пор в СИЗО КГБ находятся более 20 человек по данному делу. Это бывшие и нынешние топ-менеджеры Белгазпромбанка, а также представители коммерческих структур, которые тесно сотрудничали с банком. Их обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, даче и получении взяток.

Почти 20 лет Белгазпромбанком управлял Виктор Бабарико, пока не объявил в мае о своих президентских амбициях.

15 июня Национальный банк ввел временную администрацию по управлению Белгазпромбанком. Ее главой стала Надежда Ермакова, которая до 2014 года руководила Беларусбанком и Нацбанком.

 
 
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Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев высказался по поводу предстоящих выборов президента в стране, а также «дела Белгазпромбанка».
 
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