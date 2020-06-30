Эйсмонт: Лукашенко и Путин в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было затронуть

Источник материала: Tut.by

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений, сообщила ТАСС пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт по итогам поездки президента в Россию.



Фото: пресс-служба президента России

«Учитывая ситуацию, президенты в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было затронуть», — сказала Эйсмонт.

Подробности встречи пресс-секретарь не сообщила, итоговых заявлений не последовало. На сайтах глав государств есть информация только об открытии мемориала.

Ранее Кремлевский пул РИА в Twitter опубликовал видео, где главы государств общаются на ходу, звука в ролике нет.

Путин и Лукашенко пообщались, но о чем и как прошла эта беседа, пока не сообщается. pic.twitter.com/ComDAiM22Z — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 30, 2020

Напомним, Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 июня приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области России. На церемонию Путин пригласил Лукашенко во время парада Победы в Москве 24 июня.

Президенты возложили цветы к пьедесталу монумента и почтили минутой молчания память солдат, погибших в сражениях подо Ржевом в 1942—1943 годах, пообщались с ветеранами и приняли участие в акции «Сад памяти», высадив ели.