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Эйсмонт: Лукашенко и Путин в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было затронуть
01.07.2020 06:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений, сообщила
«Учитывая ситуацию, президенты в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было затронуть», — сказала Эйсмонт.
Подробности встречи пресс-секретарь не сообщила, итоговых заявлений не последовало. На сайтах глав государств есть информация только об открытии мемориала.
Ранее Кремлевский пул РИА в Twitter
Напомним, Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 июня приняли участие в церемонии
Президенты возложили цветы к пьедесталу монумента и почтили минутой молчания память солдат, погибших в сражениях подо Ржевом в 1942—1943 годах, пообщались с ветеранами и приняли участие в акции «Сад памяти», высадив ели.
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Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений, сообщила пресс-секретарь...
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