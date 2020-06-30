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Поставки нефти в Беларусь из США продолжатся в рамках долгосрочной программы

01.07.2020 06:30 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Это сегодня сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей. 

Владимир Макей - министр иностранных дел Беларуси:  "Поставка американской нефти, которая состоялась в начале июня, - это не одноразовый шаг, а долгосрочная программа. Точно так же, как мы намерены активно работать над поставками углеводородов из других источников, в том числе из Ближнего Востока, других государств.
Понятно, что надо всегда смотреть на экономику и покупать там, где дешевле. Но наученные горьким опытом различных кризисов, финансово-экономических в том числе, мы пришли к выводу, что диверсификация - это жизненно необходимый принцип, политика нашего государства". 

Как было отмечено, Беларусь в ближайшее время завершит внутригосударственные процедуры по согласованию кандидатуры на должность нашего посла в Соединенных Штатах Америки. По информации американской стороны, кандидатура посла США в Беларуси сейчас проходит согласование в сенате.

Музей "Герои встречи на Эльбе" открылся в Минске

Музей "Герои встречи на Эльбе" открылся в <a href="http://minsk.21.by" class="tag-link">Минске</a>

Сегодня Владимир Макей и временный поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур приняли участие в церемонии торжественного открытия виртуальной музейной экспозиции "Герои встречи на Эльбе" в столичной гимназии № 5. В этом году важному историческому событию, объединяющему Беларусь и США, исполняется 75 лет. Встреча на Эльбе стала символом мужества народов в борьбе за свободу и независимость.

 
Теги: Минск
 
 
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Это сегодня сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей.  Владимир Макей - министр иностранных дел Беларуси:  "Поставка американской нефти,...
 
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