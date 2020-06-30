|
Поставки нефти в Беларусь из США продолжатся в рамках долгосрочной программы
01.07.2020 06:30 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЭто сегодня сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей.
Владимир Макей - министр иностранных дел Беларуси: "Поставка американской нефти, которая состоялась в начале июня, - это не одноразовый шаг, а долгосрочная программа. Точно так же, как мы намерены активно работать над поставками углеводородов из других источников, в том числе из Ближнего Востока, других государств.
Понятно, что надо всегда смотреть на экономику и покупать там, где дешевле. Но наученные горьким опытом различных кризисов, финансово-экономических в том числе, мы пришли к выводу, что диверсификация - это жизненно необходимый принцип, политика нашего государства".
Как было отмечено, Беларусь в ближайшее время завершит внутригосударственные процедуры по согласованию кандидатуры на должность нашего посла в Соединенных Штатах Америки. По информации американской стороны, кандидатура посла США в Беларуси сейчас проходит согласование в сенате.
Музей "Герои встречи на Эльбе" открылся в Минске
Сегодня Владимир Макей и временный поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур приняли участие в церемонии торжественного открытия виртуальной музейной экспозиции "Герои встречи на Эльбе" в столичной гимназии № 5. В этом году важному историческому событию, объединяющему Беларусь и США, исполняется 75 лет. Встреча на Эльбе стала символом мужества народов в борьбе за свободу и независимость.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это сегодня сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей. Владимир Макей - министр иностранных дел Беларуси: "Поставка американской нефти,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)