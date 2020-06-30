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Музей "Герои встречи на Эльбе" открылся в Минске

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поставки нефти в Беларусь из США продолжатся в рамках долгосрочной программы Это сегодня сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей. Владимир Макей - министр иностранных дел Беларуси: "Поставка американской нефти,...

Это сегодня сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей.Как было отмечено, Беларусь в ближайшее время завершит внутригосударственные процедуры по согласованию кандидатуры на должность нашего посла в Соединенных Штатах Америки. По информации американской стороны, кандидатура посла США в Беларуси сейчас проходит согласование в сенате.Сегодня Владимир Макей и временный поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур приняли участие в церемонии торжественного открытия виртуальной музейной экспозиции "Герои встречи на Эльбе" в столичной гимназии № 5. В этом году важному историческому событию, объединяющему Беларусь и США, исполняется 75 лет. Встреча на Эльбе стала символом мужества народов в борьбе за свободу и независимость.