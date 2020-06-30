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Тихановская подала документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты

01.07.2020 06:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская подала документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты. Об этом TUT.BY сообщила сама Тихановская.


Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

Светлана Тихановская подала документы 30 июня. Напомним, что документы на регистрацию уже подали Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев, Валерий Цепкало, штаб Виктора Бабарико и Сергей Черечень.

Ранее сегодня ЦИК озвучил имена претендентов, которые продолжат участие в борьбе за президентское кресло. По данным ЦИК, только экс-глава ПВТ и дипломат Валерий Цепкало не собрал достаточно подписей: после проверок у него осталось 75 249 подписей.

Необходимый порог в 100 тысяч подписей преодолели, по данным ЦИК, 6 претендентов. У Виктора Бабарико — 165 744, у Александра Лукашенко — 1 939 572, у Анны Канопацкой — 146 588, у Сергея Черечня — 143 109, у Андрея Дмитриева — 106 841, у Светланы Тихановской — 104 757 подписей.

Интересно, что ранее Анна Канопацкая говорила, что сдала в комиссии 110 тысяч подписей. В данных ЦИК же отмечено, что после всех проверок у Канопацкой осталось 146 588 действительных подписей. Сергей Черечень сдал в комиссии 106 тысяч подписей, ЦИК отчитался, что у него после проверок — 143 109. Дмитриев сдал 107 тысяч, после проверок у него обнаружилась 106 841 подпись. ЦИК и претенденты 30 июня заявили, что было сдано больше подписей, чем ранее озвучивалось в СМИ.

 
 
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