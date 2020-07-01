Офисы Минска продолжают пустеть. Что будет дальше со ставками аренды и предложением

Сейчас среди бизнес-центров класса «В» насчитывается 64 объекта, а наличие вакантной площади наблюдается в 38 из них. Среди 44 объектов класса «С» вакантные площади присутствуют в 29 объектах. Такого давно не было, пусть в этих классах и присутствует, как правило, самое широкое предложение, но не настолько, чтобы каждый второй бизнес-центр предлагал офисные площади. В большинстве случаев – это, конечно, маленькие площади. Что в первую очередь связано с большим количеством собственников в бизнес-центрах подобного класса.

- На мой взгляд, с учетом сложившейся экономической и эпидемиологической ситуации чего-то неожиданного в увеличении количества свободных офисов нет. Мы еженедельно отслеживаем арендный спрос, причем не только на офисные, но и на торговые помещения. Так вот офисному сектору еще повезло – на данный момент снижение спроса на аренду офисов, по сравнению с январем по-прежнему составляет более 50%. А спрос на торговые помещения упал вовсе на 75+%. Бизнес – дело рисковое, и многие небольшие компании в сложной ситуации не смогли удержаться на плаву, а кто-то просто вынужден был сменить офис на более маленький или более бюджетный. В любом случае, до конца года подобная тенденция роста количества свободных офисов будет только увеличиваться. Темпы роста вакантности будут зависеть от того, выйдут ли на рынок те бизнес-центры, которые это планировали сделать в текущем году. В складывающейся ситуации, выигрывает тот, кто первым найдет своего арендатора. Лучше уступить по ставке сегодня и подписать договор аренды на годы вперед, тем самым избежав простоя офиса и недополученной выгоды, чем терять деньги от простоя и быть зависимым от будущих рисков снижения ставок и т.п. В последующем, потери могут быть гораздо более весомыми.

Читайте также:

«Хотим вовлечь в оборот неиспользуемое имущество». Белшина распродает свои здания