|
«Это не к нам уже вопрос». В команде Черечня прокомментировали данные ЦИК по количеству подписей
01.07.2020 07:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пресс-секретарь Сергея Черечня Олег Чумаков прокомментировал
За свое выдвижение Черечень собрал 106 тысяч подписей. К качеству подписей за Черечня у районных избирательных комиссий, проверявших подписи накануне,
30 июня Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов
Чумаков заявил, что «подписей, которые остались после проверки ЦИК, для регистрации достаточно». На вопрос, как вышло, что при 106,5 тыс. сданных в избиркомы подписей Центризбирком признал достоверными более 143 тыс., он ответил: «Это не к нам уже вопрос».
На уточняющий вопрос, планирует ли команда Черечня обратить внимание ЦИК на несоответствие в данных, Чумаков задал встречный вопрос: «Когда ЦИК обращал внимание на реакцию участников процесса?»
Пресс-секретарь политика также заявил, что команда лидера БСДГ выступает за «дальнейшее участие всех демократических сил в этих выборах для перемен, необходимых Беларуси».
Сам Сергей Черечень ранее заявил TUT.BY, что «слишком много потратил времени, сил и определенных ресурсов, чтобы на сегодняшний момент сняться».
— Если бы это было необходимо и если бы мы понимали, что это к чему-нибудь привело бы, конечно, я бы снялся. Но пока концепция такая: мы должны еще побороться, чтобы не подвести тех людей, которые сейчас с нами, —
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь политика также заявил, что команда лидера БСДГ выступает за «дальнейшее участие всех демократических сил в этих выборах для перемен, необходимых...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)