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«Это не к нам уже вопрос». В команде Черечня прокомментировали данные ЦИК по количеству подписей

01.07.2020 07:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь Сергея Черечня Олег Чумаков прокомментировал БелаПАН итоговые результаты ЦИК по количеству подписей. Чумаков заявил, что вопросы по расхождению в цифрах «это не к нам».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

За свое выдвижение Черечень собрал 106 тысяч подписей. К качеству подписей за Черечня у районных избирательных комиссий, проверявших подписи накануне, вопросов не было.

30 июня Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов опубликовала таблицу со сведениями о количестве достоверных подписей за выдвижение кандидатов в президенты. В соответствии с ней за выдвижение Черечня действительными признано 143 109 подписей избирателей.

Чумаков заявил, что «подписей, которые остались после проверки ЦИК, для регистрации достаточно». На вопрос, как вышло, что при 106,5 тыс. сданных в избиркомы подписей Центризбирком признал достоверными более 143 тыс., он ответил: «Это не к нам уже вопрос».

На уточняющий вопрос, планирует ли команда Черечня обратить внимание ЦИК на несоответствие в данных, Чумаков задал встречный вопрос: «Когда ЦИК обращал внимание на реакцию участников процесса?»

Пресс-секретарь политика также заявил, что команда лидера БСДГ выступает за «дальнейшее участие всех демократических сил в этих выборах для перемен, необходимых Беларуси».

Сам Сергей Черечень ранее заявил TUT.BY, что «слишком много потратил времени, сил и определенных ресурсов, чтобы на сегодняшний момент сняться».

— Если бы это было необходимо и если бы мы понимали, что это к чему-нибудь привело бы, конечно, я бы снялся. Но пока концепция такая: мы должны еще побороться, чтобы не подвести тех людей, которые сейчас с нами, — сказал претендент.

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Пресс-секретарь политика также заявил, что команда лидера БСДГ выступает за «дальнейшее участие всех демократических сил в этих выборах для перемен, необходимых...
 
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