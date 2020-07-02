«Цена могла бы быть на 10−20 долларов выше». Гендиректор «Уралкалия» о рынке и белорусских акционерах

Источник материала: Tut.by

Эксперты ожидают падения сегмента минудобрений по итогам 2020 года, калийный рынок в последние годы и без того остается в низкой фазе цикла на фоне ввода новых мощностей. О перспективах рынка, ценах и акционерах, однокурсниках по Минскому суворовскому училищу рассказал в интервью «Коммерсанту» гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов.



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Белорусский и российский производители хлоркалия недавно устроили заочную пикировк у по поводу китайского контракта. И сейчас Осипов отметил, что на крупнейшем рынке — Китае — цену на уровне $ 220 за тонну задали бывшие партнеры «Уралкалия» по трейдингу из Беларуси, «что мы считаем слишком низким уровнем». «Она могла бы быть на $ 10−20 выше», — уверен директор.

«Текущая цена китайского контракта и есть то самое „ценовое дно“. И да, есть компании в калийной отрасли, для которых цена в $ 220 за тонну критична, не буду их называть», — отметил он.

Сам «Уралкалий» пока продолжает переговоры. «У нас есть товар, который мы завезли в Китай в конце 2019 года, но тогда не было контракта. Китайские потребители его не выкупили. В 2020 году мы этот объем и продадим», — рассказал Осипов. Речь идет о нескольких сотнях тысяч тонн.

«Несмотря на отсутствие контракта на морские поставки, мы не останавливали отгрузки по железной дороге. А это около 1 млн тонн, которые уйдут в любом случае. Причем 800 тыс. тонн из этого объема мы уже продали», — рассказал он, добавив, что сейчас калийная индустрия внутри себя обсуждает, насколько вообще необходимы долгосрочные контракты.

Дмитрий Осипов также отметил, что видит предпосылки роста цены на калий на крупнейших рынках в этом году. «Мы думаем, что в 2020 году мировое потребление калия вырастет до 65−66 млн тонн. Если судить по Бразилии, где основные покупатели калия расположены в небольших городах, то сейчас в стране будет пик спроса, и мы полагаем, что цена пойдет вверх», — сказал он.

Спрос будет в любом случае расти на 1,5−2% в год, так как растет численность населения, меняются привычки, люди едят больше мяса, считает директор «Уралкалия».

Но цены уровня, существовавшего до разрыва белорусского и российского партнеров в 2013 году, пока недостижимы. «Если говорить про уровень в $ 500, то, наверное, в ближайшее время такого не будет, но мы уже продавали в Бразилию продукцию по $ 340−350 за тонну в начале 2019 года», — отметил директор.

Выходцев из Беларуси в интервью упоминали не раз. В частности, ключевых акционеров, однокурсников по Минскому суворовскому училищу Дмитрия Мазепина и Дмитрия Лобяка. «Оба акционера участвуют на уровне совета директоров и активно вовлечены в деятельность «Уралкалия», в формирование стратегии развития. Я часто с ними общаюсь, они знают обо всем, что происходит в компании.

Но вариант возврата к совместному трейдингу с «Беларуськалием» больше не обсуждается. «За последние семь лет обе компании научились работать самостоятельно и реализуют собственные стратегии работы на рынках. И все к этому привыкли. «Уралкалий» такое положение дел вполне устраивает», — отметил Осипов.