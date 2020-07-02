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Выставка "Судьба гигантов" проходит на Октябрьской площади в Минске

02.07.2020 16:08 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Больше 70 образцов техники отечественных промышленных гигантов собрали под открытым небом. 

Сейчас на месте работает наш корреспондент Александр Смирнов (прямое включение).
"Судьба гигантов" на Октябрьской площади. Среди них  МТЗ, МАЗ, "Амкодор", БелАЗ, Бобруйскагромаш, Белкоммунмаш и "Белджи" собрали под открытым небом.

В экспозицию вошли новинки производства, опытные и серийные образцы, а также первые модели, которые сошли с конвейеров легендарных заводов более 65 лет назад.

Сегодня на всех континентах работает техника, созданная руками белорусских рабочих. Ежегодно около 70 % продукции реализуется за рубеж. Предприятия Минпрома ведут активную работу по завоеванию новых рынков, созданию инновационных продуктов, техническому перевооружению и модернизации производств.

 
 
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Больше 70 образцов техники отечественных промышленных гигантов собрали под открытым небом.  Сейчас на месте работает наш корреспондент Александр Смирнов...
 
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