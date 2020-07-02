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"Судьба гигантов" на Октябрьской площади. Среди них МТЗ, МАЗ, "Амкодор", БелАЗ, Бобруйскагромаш, Белкоммунмаш и "Белджи" собрали под открытым небом.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выставка "Судьба гигантов" проходит на Октябрьской площади в Минске Больше 70 образцов техники отечественных промышленных гигантов собрали под открытым небом. Сейчас на месте работает наш корреспондент Александр Смирнов...

Больше 70 образцов техники отечественных промышленных гигантов собрали под открытым небом.Сейчас на месте работает наш корреспондент(прямое включение).В экспозицию вошли новинки производства, опытные и серийные образцы, а также первые модели, которые сошли с конвейеров легендарных заводов более 65 лет назад.Сегодня на всех континентах работает техника, созданная руками белорусских рабочих. Ежегодно около 70 % продукции реализуется за рубеж. Предприятия Минпрома ведут активную работу по завоеванию новых рынков, созданию инновационных продуктов, техническому перевооружению и модернизации производств.