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В США, странах Балтии и Франции прошли новые акции в поддержку белорусов

02.07.2020 17:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новые акции солидарности с белорусами прошли в последние дни во многих городах мира. Наши соотечественники, а также участники из числа местных жителей, требуют прекратить преследование блогеров, активистов и всех тех, кто не согласен с политикой действующей власти.

Еще в воскресенье, 28 июня, в США прошла акция в поддержку проведения честных выборов в Беларуси — на митинге в Филадельфии собралось до ста участников.


Фото предоставлено читателем

Фото предоставлено читателем

В понедельник протестовали в Риге и Таллине (в последнем возле посольства Беларуси в Эстонии).


Акция солидарности в Риге. Фото предоставлено читателем

Пикет перед белорусским посольством в Таллине. Фото предоставлено читателем

Во французской столице на пикет перед белорусским посольством 1 июля пришло несколько десятков человек. Люди призвали власти Беларуси прекратить репрессии и освободить задержанных активистов и блогеров, прекратить уголовные дела в отношении Виктора Бабарико, Сергея Тихановского и его соратников.

Один из участников исполнил песню на белорусском языке на мотив знаменитой итальянской «Белла чао».

На следующий день акцию солидарности с белорусами провели в Ницце.


Фото: Nikolas Profoto

Напомним, Amnesty International признала Сергея Тихановского и восемь человек, арестованных вместе с ним, а также Виктора и Эдуарда Бабарико узниками совести. А также осудила массовое преследование блогеров и журналистов.

 
 
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Новые акции солидарности с белорусами прошли в США, Латвии, Эстонии и Франции. Наши соотечественники, а также участники из числа местных жителей требуют...
 
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