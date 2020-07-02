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В США, странах Балтии и Франции прошли новые акции в поддержку белорусов
02.07.2020 17:54 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новые акции солидарности с белорусами прошли в последние дни во многих городах мира. Наши соотечественники, а также участники из числа местных жителей, требуют прекратить преследование блогеров, активистов и всех тех, кто не согласен с политикой действующей власти.
Еще в воскресенье, 28 июня, в США прошла акция в поддержку проведения честных выборов в Беларуси — на митинге в Филадельфии собралось до ста участников.
В понедельник протестовали в Риге и Таллине (в последнем возле посольства Беларуси в Эстонии).
Во французской столице на пикет перед белорусским посольством 1 июля пришло несколько десятков человек. Люди призвали власти Беларуси прекратить репрессии и освободить задержанных активистов и блогеров, прекратить уголовные дела в отношении Виктора Бабарико, Сергея Тихановского и его соратников.Один из участников исполнил песню на белорусском языке на мотив знаменитой итальянской «Белла чао».
На следующий день акцию солидарности с белорусами провели в Ницце.
Напомним, Amnesty International
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Новые акции солидарности с белорусами прошли в США, Латвии, Эстонии и Франции. Наши соотечественники, а также участники из числа местных жителей требуют...
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