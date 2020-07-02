Налоговая инспекция разъяснила вопросы учёта курсовых разниц

Источник материала: Полесская правда



Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району разъясняет вопрос учета при налогообложении налогом на прибыль курсовых разниц:

– Курсовые разницы, возникающие при пересчете выраженной в иностранной валюте и (или) белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, стоимости активов и обязательств, определяемые в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь [1], включаются в состав внереализационных доходов (расходов) за каждый отчетный (налоговый период).

Подпунктом 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2019 г. № 504 «О курсовых разницах» (далее – Указ № 504) установлено право выбора организациями (за исключением банков) периода включения курсовых разниц в состав внереализационных доходов и (или) расходов при определении налоговой базы налога на прибыль: на даты, определяемые в соответствии со статьями 174 и 175 НК, в течение налогового периода либо в последнем отчетном периоде соответствующего календарного года.

Выбранный организацией период включения курсовых разниц в налоговую базу по налогу на прибыль должен быть закреплен в учетной политике. Организации не вправе устанавливать в учетной политике разный порядок учета для курсовых разниц, подлежащих включению в состав внереализационных расходов, и для курсовых разниц, подлежащих включению в состав внереализационных доходов.

Вместе с тем, несмотря на ограничение по изменению учетной политики, установленное Указом № 504, согласно подпункту 2.6 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономики» (далее – Указ № 143) выбранный организацией в соответствии с Указом № 504 порядок налогового учета курсовых разниц может быть изменен однократно в течение 2020 года путем внесения изменения в учетную политику этой организации и будет действовать в течение всего налогового периода.

Из чего следует, что организации, воспользовавшиеся правом изменения учетной политики на основании подпункта 2.6 пункта 2 Указа № 143, применяют выбранный после 1 апреля 2020 г.[2] порядок включения курсовых разниц в состав внереализационных доходов (расходов) в течение всего налогового периода, т.е. с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

В случае, если порядок налогового учета курсовых разниц в учетной политике организации не определен, курсовые разницы подлежат учету при исчислении налога на прибыль на основании положений статей 173 – 175 НК.

Например, организация не применила положения Указа № 504 и образовавшиеся курсовые разницы при расчете налога на прибыль за 1 квартал 2020 г. (первый отчетный период) включила в состав внереализационных доходов (расходов). После вступления в силу Указа № 143 организация, при необходимости, может внести изменения в учетную политику и изменить порядок включения курсовых разниц в состав внереализационных доходов (расходов), воспользовавшись положениями Указа № 504. Если такие изменения в учетную политику внесены, организация вправе изменить свои показатели по расчету налога на прибыль при представлении налоговой декларации за 2 квартал 2020 г. путем заполнения Раздела III «Сведения о занижении (завышении) суммы налога, подлежащей уплате (возврату) по налоговой декларации (расчету), в которой обнаружены неполнота сведений или ошибки» налоговой декларации (расчета) по налогу на прибыль, либо путем представления налоговой декларации (расчета) по налогу на прибыль с внесенными изменениями за 1 квартал 2020 г.

[1] Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Влияние изменений курсов иностранных валют», утвержденный постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29.10.2014 № 69.

[2] Дата вступления в силу Указа № 143 в этой части.

В связи с вопросами, связанными с включением в состав внереализационных доходов (расходов) сумм курсовых разниц, возникающих при пересчете выраженной в иностранной валюте и (или) белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, стоимости предоставленных и полученных займов Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району сообщает:

– Курсовые разницы, возникающие при переоценке активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, определяемые в порядке, установленном законодательством, в целях исчисления налога на прибыль на основании подпункта 3.20 пункта 3 статьи 174 и подпункта 3.26 пункта 3 статьи 175 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК) подлежат отражению в составе внереализационных, соответственно, доходов и расходов.

При этом подпунктом 3.26 пункта 3 статьи 175, подпунктом 1.18 пункта 1 статьи 173 НК установлено, что суммы курсовых разниц, возникающих при пересчете выраженной в иностранной валюте и (или) белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, стоимости активов и обязательств, определяемых в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, возникших в связи с осуществлением затрат, не учитываемых при налогообложении согласно статье 173 НК и иным положениям законодательства, в состав внереализационных расходов и затрат, учитываемых при налогообложении, включению не подлежат.

Кроме того, на основании пункта 3 статьи 173 НК затраты, указанные в статье 173 НК, и иные затраты, не учитываемые при налогообложении в соответствии с законодательством, не могут быть включены в состав внереализационных расходов, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

В соответствии с подпунктом 1.16 пункта 1 статьи 173 НК при налогообложении налогом на прибыль не учитываются предоставленные займы, в том числе беспроцентные.

Суммы полученных займов не поименованы в НК и иных положениях законодательства в качестве затрат, не учитываемых при налогообложении. По своей сути суммы полученных займов не являются ни доходами, ни расходами организации.

Следовательно, отрицательные курсовые разницы, возникающие при переоценке сумм предоставленного займа, при исчислении налога на прибыль не учитываются ни в составе затрат, ни в составе внереализационных расходов.

Положительные курсовые разницы, связанные с переоценкой предоставленного и полученного займа, а также отрицательные курсовые разницы по полученным займам, учитываются при налогообложении прибыли в составе внереализационных доходов (расходов).