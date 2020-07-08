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В ОАО «Герой» завершили уборку озимой сурепицы

08.07.2020 — Новости Экономики | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

 

В ОАО «Герой» завершили уборку озимой сурепицы

В Дубровенском районе в 2019 году впервые было посеяно 363 га озимой сурепицы. Первыми завершили уборку этой культуры в ОАО «Герой», где  она занимала 32 га.

— Мы планируем полностью перейти на эту культуру, потому что  яровой рапс не всегда себя оправдывает на землях нашего хозяйства. Этот год, можно сказать, экспериментальный, но сурепица себя показала неплохо — 11 центнеров с гектара. А реализуется она так  же, как и рапс, на масло и жмых.  Сегодня прямо с поля отправляем семена на Витебский маслоэкстракционный завод, — рассказал главный агроном сельхозпредприятия Сергей Михолап. — А солому прессуем для нужд животноводства.

На уборке сурепицы работал механизатор с 40-летним стажем  Николай Андреев. Он отметил, что уборка была бы проведена быстрее, если бы не подводила погода.

 — Во вторник начали жать по­сле обеда. В среду только выехали, часа полтора помолотили — дождь на весь день. Вот сегодня ждем, когда поле просохнет. Бункер комбайна заполняется за  час-полтора, в кузов МАЗа входит 10 тонн — два бункера, — рассказывает Николай Андреев.

В ожидании, когда агроном даст разрешение на выезд в поле, механизаторы еще и еще раз проверяли все узлы и механизмы, чтобы, когда позволит погода, без заминки выехать в поле. Как стало известно, к концу дня  2 июля, механизаторы ОАО «Герой» полностью справились с уборкой сурепицы. 74,5% площадей этой культуры убрали и в ОАО «Боброво-Агро», 55 убранных гектаров дали урожайность 11,8 центнера с гектара.

По состоянию на 7 июля  в районе скошено  82,5 %  трав. Полностью заверили первый  укос в ОАО «Якубово-­Агро» и КУСХП им.Черняховского. На финишной прямой кормозаготовители ОАО «Правда-С», где скошено 97,3% площадей, СХФ им.Ю.Смирнова (93,3%) и ОАО  «Герой» (91%). В районе заготовлено 2547 тонн сена, 63743 тонн сенажа и 850 тонн силоса, или 8,12 ц.к.ед на условную голову.

 Елена  КОРСАКОВА

 
 
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  В Дубровенском районе в 2019 году впервые было посеяно 363 га озимой сурепицы. Первыми завершили уборку этой культуры в
 
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