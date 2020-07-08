Чем Беларусь будет расплачиваться за рост зарплат на фоне экономического кризиса?

Источник материала: Tut.by

Несмотря на кризисные явления в экономике страны, в Беларуси наблюдается дальнейшее увеличение заработных плат. Свои коррективы внесла ситуация с пандемией COVID-19, медицинские работники получили дополнительные выплаты, которые создадут давление на бюджет в условиях снижения поступления отдельных видов налогов, считают эксперты «Кошта ўрада» . Любое руководство страны, старое или новое, будет вынуждено решать проблему корректировки зарплат до уровня, соответствующего состоянию экономики. И вариантов решения данной проблемы немного…

Краткие итоги мая 2020 года

Среднесписочная численность работников -2 694 325 человек, сократилась за год на 90 424 человека или на 3,2%.

Начисленная зарплата — 1228 рублей, рост к маю 2019 года — на 14%.

Самое значительное относительное увеличение зарплат — на 50,6% у среднего медицинского персонала. В мае 2019 года-854 рубля, в мае 2020 — 1285 рублей.

Самое значительное относительное уменьшение зарплат — на 54,7% в воздушном транспорте. В мае 2019 года — 3336 рублей, в мае 2020 — 1512 рублей.

Ежемесячно в Беларуси только на крупных и средних предприятиях начисленный фонд заработной платы составляет более 3 млрд рублей, за год данная величина выросла на 10%. При этом экономика за 5 месяцев 2020 года сократилась на 1,8% к аналогичному периоду 2019 года.

Начисленный фонд заработной платы как маркер развития отрасли

Объемы выплат зарплаты — хороший показатель для комплексной оценки состояния отрасли. Одновременный рост зарплаты и численности работников говорит о наличии перспектив развития направления, снижение обоих показателей говорит о стагнации либо упадке отрасли в данном временном интервале.

В мае 2020 года наибольший рост начисленного фонда зарплаты к показателям мая 2019 года демонстрирует сектор информации и связи. Размер фонда зарплаты составил 317 млн рублей и за год вырос на 41,4%. Ключевую роль в росте направления играет сектор информационных технологий, который не только вырос в среднесписочной численности на 10%, но и средняя зарплата работников увеличилась на 36,8%. Свою роль в таком увеличении сыграли премиальные выплаты в одной из крупных IT компаний в мае 2020 года. Стоит отметить, что по размеру фонда зарплаты сектор информации и связи уступает лишь промышленности, образованию и здравоохранению, при этом по численности работников сильно уступая данным отраслям.

В сфере трубопроводного транспорта фонд зарплаты за год вырос на 37,7%. Отрасль устойчива по численности работников, на крупных и средних предприятиях трудится около 8000 человек. Несмотря на кризисные явления, отрасль лишь незначительно снизила обороты, но при этом увеличила зарплаты на 37,2%, что и привело к росту фонда заработной платы.

Фактор Covid19 как основная причина роста зарплат в медицине

Здравоохранение и социальные услуги по относительному приросту фонда заработной платы уступили только сектору информации и связи. В мае 2020 года на зарплаты было направлено 323 млн рублей, что на 33,9% выше, чем год назад. Основная причина — дополнительные выплаты медицинским работникам при контактировании и лечении пациентов с COVID-19. Зарплата среднего медицинского персонала выросла за год с 854 рублей (май 2019 года) до 1 285 рублей (май 2020 года), врачей — с 1 374 рублей (май 2019 года) до 1 983 рублей (май 2020 года).

Ситуация с пандемией показала и иную сторону сложившейся системы здравоохранения. Отмечен аномальный рост числа увольнений в системе здравоохранения. Если за весь второй квартал 2019 года на чистой основе уволилось 3343 человека, то только за апрель и май 2020 года — уже 6153 человека. Нехватка СИЗ, отсутствие выплат при невозможности подтвердить работу с пациентами с Covid19, реальные риски для здоровья и смертельные исходы среди медицинских работников усугубили процесс оттока кадров из отрасли. В условиях декларируемого снижения числа случаев, наличия проблем со сдачей тестов и подтверждением заболевания ситуация будет усугубляться, при этом выплаты будут существенно сокращены. Потенциальные дополнительные выплаты только в виде зарплат могут составлять свыше 50 млн рублей в месяц по системе здравоохранения, и государству экономически выгодно снизить эти платежи. Это особенно актуально в условиях существенного падения поступлений по отдельным видам налогов.

Пострадавшие от пандемии

К наиболее пострадавшим от пандемии отраслям можно отнести сектор гостиниц и общественного питания, перевозки пассажиров различными видами транспорта.

Перевозки пассажиров воздушным транспортом практически прекратились в апреле. В мае ситуация была лишь незначительно лучше апрельской. Следствием остановки авиаперевозок стали резкие сокращения зарплат с целью сохранения коллективов в условиях значительной неопределенности. Зарплаты в воздушном транспорте сократились на 55%, при этом численность работников не уменьшилась.

Перевозки пассажиров общественным транспортом более мобильны, и, судя по динамике численности занятых, более свободны в части найма и увольнений трудовых ресурсов. У работников, занимающихся перевозками пассажиров автобусами в регулярном сообщении, зарплата сократилась на 11%, а численность работников уменьшилась на 17%. У перевозчиков пассажиров железнодорожным транспортом зарплаты сократились на 10%, численность работников уменьшилась на 6%.

Сектор гостиниц и ресторанов и ранее не отличался высокими зарплатами. В условиях ограничения туризма и самоограничений со стороны граждан в части посещения мест общепита основным способом сокращения издержек для сектора стало сокращение персонала. Среднесписочная численность за год сократилась на 17%, зарплаты уменьшились на 5%.

В условиях экономического кризиса возникают риски усиления недовольства граждан своим экономическим положением и отсутствием работы. Малый бизнес, который в предыдущие годы являлся своеобразным поглотителем избыточных трудовых ресурсов в крупном и среднем бизнесе, поддержки от государства не получил. Как следствие, в этом году он не сможет набирать людей и сам станет сокращать занятость. Попытки задобрить отдельные категории населения ничего кроме дополнительных расходов для бюджета не несут. Сокращение спроса на внешних рынках на белорусскую продукцию в условиях роста цен будет приводит к ухудшению финансовых результатов предприятий, многие из которых на текущий момент являются убыточными и без государственной поддержки выжить не смогут. И любое руководство страны после выборов должно будет решать проблему несоответствия заплат возможностям белорусской экономики. И хороших вариантов уже практически не осталось. А плохие мы все видели в 2011 году. Ошибки в управлении всегда заканчиваются одинаково.

«Госвопрос» — цикл публикаций, в которых TUT.BY и коллеги из СИМПА постараются без воды и шор рассказывать об актуальных вопросах госуправления в нашей стране и предлагать решения, основанные на мировом опыте.