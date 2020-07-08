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Бортовой компьютер Geely оснастили интернетом от МТС

08.07.2020 13:40 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Мультимедийные системы Geely Atlas оснастили SIM-чипами от МТС. Теперь бортовой компьютер можно подключить к интернету, онлайн получить доступ к навигации, слушать музыку и управлять мультимедийной системой с помощью голоса.

МТС предоставил SIM-чипы, которые встраиваются в бортовой компьютер автомобиля. С их помощью можно подключиться к сети оператора и использовать передачу данных 3G/4G.

Первыми автомобилями с SIM-чипами от МТС стали кроссоверы Geely Atlas в комплектации Luxury с 1,8-литровым турбированным двигателем. После покупки автомобиля новый владелец оформляет SIM-чип на себя и выбирает любой тарифный план в салоне связи МТС.

«GEELY уделяет большое внимание развитию технологичных автомобилей. В этой связи сотрудничество с компанией МТС, которая имеет хороший опыт в развитии цифровых устройств, интернета вещей, позволили нам предоставить нашим клиентам полезный бонус — подключение автомобиля к интернету. С обновленным мультимедийным устройством автомобиль становится еще более функциональным и это хорошее преимущество на рынке», — отметил начальник отдела маркетинга и рекламы CЗАО «БЕЛДЖИ» Владимир Подымако.

«Мы видим растущую потребность со стороны предприятий в цифровых решениях. Это именно та ценность, которая способна сегодня обеспечить серьезное конкурентное преимущество на рынке. Миссия данного совместного проекта проста — повысить комфорт и безопасность автомобилистов. Покупатели получают автомобили с возможностью доступа в интернет и полезными сервисами», — рассказал Виталий Одорский, руководитель департамента маркетинга компании МТС.

SIM-чип от МТС впаивается в плату оборудования и отличается от обычной SIM-карты стойкостью к вибрациям и более длительным сроком службы — до 10 лет. Кроме того, SIM-чип способен работать при различных температурах — от -40 до +105 градусов.

 
 
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Мультимедийные системы Geely Atlas оснастили SIM-чипами от МТС. Теперь бортовой компьютер можно подключить к интернету, онлайн получить доступ к навигации, слушать...
 
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