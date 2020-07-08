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На торгах 8 июля доллар и евро подешевели

08.07.2020 13:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 8 июля прошли очередные торги валютами.

Доллар снизился на BYN 0,004 — до 2,4399 рубля.

Евро подешевел на BYN 0,0025 — до 2,7547 рубля.

Российский рубль вырос на BYN 0,0419 — до 3,4301 белорусского рубля за 100 российских рублей.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар снизился на BYN 0,004 - до 2,4399 рубля.
 
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