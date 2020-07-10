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Сезон заготовки черники в Брестской области начался на две недели позже прошлогоднего
10.07.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Уже закуплено более 40 т лесной ягоды. Основные сырьевые зоны — Ивацевичский, Пинский и Ганцевичский районы. Закупочная цена на чернику варьируется от Br3 до Br3,6 за 1 кг.
В Брестской области подходит к концу сезон заготовки клубники. Облпотребсоюз закупил ее 645 т, что на четверть больше прошлогодних объемов. Ягоду доставляют в торговые сети, на перерабатывающие предприятия для производства варенья, джемов, детского питания. На экспорт поставлено 120 т клубники.
Одновременно кооператоры Брестской области принимают от населения овощи (огурцы, томаты, капусту) и садовые ягоды. В том числе приступили к заготовке смородины и вишни.
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