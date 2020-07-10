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МАРТ предлагает сообщать о признаках ограничения конкуренции при пользовании интернет-поисковиками
10.07.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Министерство антимонопольного регулирования и торговли в целях защиты интересов белорусских хозяйствующих субъектов и потребителей предлагает юридическим и физическим лицам информировать о возникающих проблемных вопросах на цифровом рынке, признаках ограничения конкуренции при пользовании поисковыми системами. Об этом сообщили
Министерство просит сообщать в том числе о несправедливом ранжировании сайтов в поисковой выдаче, злоупотреблениях в сфере баннерной, контекстной рекламы, а также о признаках нарушения конкуренции при пользовании периодической подпиской на интернет-сервисы. Рассказать о таких случаях можно в письме либо по электронной почте
В
Департамент также рассматривает вопрос о проведении расследования в отношении хозяйствующих субъектов, которые предоставляют видеосервисы для просмотра легального контента, при этом доступ к видео — за счет покупки периодической подписки.
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли в целях защиты интересов белорусских хозяйствующих субъектов и потребителей предлагает юридическим и...
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