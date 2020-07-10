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Техосмотр отвяжут от уплаты дорожного сбора в ближайшее время
10.07.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Напомним, недавно Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения». Данные меры охватывают различные сферы жизнедеятельности (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, энергетику, занятость и социальное обеспечение, здравоохранение, образование, торговлю и иные). В документе Глава государства поручил также отвязать дорожный сбор от техосмотра.
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