Техосмотр отвяжут от уплаты дорожного сбора в ближайшее время

Источник материала: Полесская правда



Как заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев на встрече с представителями трудовых коллективов Лидского района, прохождение государственного техосмотра отвяжут от уплаты госпошлины за допуск к участию в дорожном движении уже в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Жители Лидского района задавали много вопросов, а также также интересовались перспективами принятия решения об отвязке прохождения техосмотра от уплаты дорожного сбора. Получили ответ: нормативные документы уже готовы, решение будет принято в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы Совмина.

Напомним, недавно Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения». Данные меры охватывают различные сферы жизнедеятельности (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, энергетику, занятость и социальное обеспечение, здравоохранение, образование, торговлю и иные). В документе Глава государства поручил также отвязать дорожный сбор от техосмотра.