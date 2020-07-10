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Басков: А-100 проспонсирует хоккейное «Динамо» на уровне «Беларуськалия»
10.07.2020 20:24 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Хоккейный клуб «Динамо-Минск», представляющий Беларусь в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), объявил о начале сотрудничества с группой компаний «А-100». Информация размещена на
«А-100» станет генеральным партнером клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. Его финансовая составляющая не раскрывается.
— Пожалуй, впервые «Динамо» заключает с коммерческим партнером настолько масштабное соглашение. Не секрет, что объем государственного финансирования клуба снижается с каждым годом. Мы нацелены на рост коммерческих доходов. Сделка с группой компаний «А-100» — один из шагов в реализации нашей стратегии. Хотелось бы отметить, что сумма соглашения составляет значительную часть бюджета «Динамо», практически равную той, что выделяет нам наш генеральный спонсор «Беларуськалий», — заявил после подписания соглашения гендиректор хоккейного клуба Дмитрий Басков.
Минувший сезон сложился для «Динамо» неудачно. Команда заняла последнее место в КХЛ. Появилась информация, что основной спонсор команды — «Беларуськалий» — откажется от поддержки команды. Это ставило под вопрос само участие «Динамо» в КХЛ. Однако в итоге новое соглашение было подписано. Его сумма оказалась «
— Во многом именно сотрудничество с «А-100» позволило нам с уверенностью шагнуть в следующий сезон Континентальной хоккейной лиги, чтобы продолжить воплощать в жизнь государственную стратегию по развитию и популяризации хоккея в Беларуси, — сказал Басков.
1 июля гендиректор
Глава «А-100» Александр Центер выразил надежду, что сотрудничество с «Динамо» поможет компании «начать диалог с новой для нас аудиторией, донести до нее наши ценности, рассказать о тех проектах, которые мы создаем».
«А-100» владеет сетью одноименных заправок и является одним из крупных девелоперов Минска и его окрестностей.
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Минувший сезон сложился для «Динамо» неудачно. Команда заняла последнее место в КХЛ. Появилась информация, что основной спонсор команды - «Беларуськалий» -...
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