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Басков: А-100 проспонсирует хоккейное «Динамо» на уровне «Беларуськалия»

10.07.2020 20:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хоккейный клуб «Динамо-Минск», представляющий Беларусь в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), объявил о начале сотрудничества с группой компаний «А-100». Информация размещена на сайте клуба.


Александр Центер (слева) и Дмитрий Басков. Фото: hcdinamo.by

«А-100» станет генеральным партнером клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. Его финансовая составляющая не раскрывается.

— Пожалуй, впервые «Динамо» заключает с коммерческим партнером настолько масштабное соглашение. Не секрет, что объем государственного финансирования клуба снижается с каждым годом. Мы нацелены на рост коммерческих доходов. Сделка с группой компаний «А-100» — один из шагов в реализации нашей стратегии. Хотелось бы отметить, что сумма соглашения составляет значительную часть бюджета «Динамо», практически равную той, что выделяет нам наш генеральный спонсор «Беларуськалий», — заявил после подписания соглашения гендиректор хоккейного клуба Дмитрий Басков.

Минувший сезон сложился для «Динамо» неудачно. Команда заняла последнее место в КХЛ. Появилась информация, что основной спонсор команды — «Беларуськалий» — откажется от поддержки команды. Это ставило под вопрос само участие «Динамо» в КХЛ. Однако в итоге новое соглашение было подписано. Его сумма оказалась «историческим минимумом» для команды.

— Во многом именно сотрудничество с «А-100» позволило нам с уверенностью шагнуть в следующий сезон Континентальной хоккейной лиги, чтобы продолжить воплощать в жизнь государственную стратегию по развитию и популяризации хоккея в Беларуси, — сказал Басков.

1 июля гендиректор говорил, что минскому «Динамо» подтвердили государственное финансирование. Оно будет на уровне клубов белорусской экстралиги. За счет подписания «как частных спонсоров, так и коммерческих партнеров» «Динамо» надеется «дотянуться до пола зарплат КХЛ».

Глава «А-100» Александр Центер выразил надежду, что сотрудничество с «Динамо» поможет компании «начать диалог с новой для нас аудиторией, донести до нее наши ценности, рассказать о тех проектах, которые мы создаем».

«А-100» владеет сетью одноименных заправок и является одним из крупных девелоперов Минска и его окрестностей.

Тренер команды президента Басков «всплыл» в составе владельцев еще одной известной компании

 
Теги: Минск
 
 
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Минувший сезон сложился для «Динамо» неудачно. Команда заняла последнее место в КХЛ. Появилась информация, что основной спонсор команды - «Беларуськалий» -...
 
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