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Элитные семена сельхозкультур будут производить в "Устье"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Оршанском районе завершается строительство инновационного биоэнергетического комплекса В Оршанском районе завершается строительство инновационного биоэнергетического комплекса на тысячу голов дойного стада. Проект реализуется в некогда убыточном...

В Оршанском районе завершается строительство инновационного биоэнергетического комплекса на тысячу голов дойного стада. Проект реализуется в некогда убыточном сельхозпредприятии "Устье", которое по поручению Главы государства передали Академии наук. Комплекс возводят по передовым технологиям. Животные будут на беспривязном содержании, доильный зал построят по типу "карусель". Будут установлены электронная система управления стадом, мобильные кормораздатчики-смесители. Степень готовности комплекса сегодня оценил вице-премьер Александр Субботин. Ожидается, что он начнет работу в сентябре.Еще один важный объект готовят к запуску ученые. В "Устье" возведен инновационный комплекс для подготовки семян сельхозкультур. Здесь будут производить семена высоких репродукций рапса, зерновых, трав, льна. До десяти тысяч тонн в год. Все процессы автоматизированы. Это первый специализированный центр в Витебской области и самый крупный в стране. Его строительство стало возможным благодаря Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы.