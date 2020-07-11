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Первый укос трав в сельхозпредприятиях Дубровенского района — на финишной прямой

11.07.2020 — Новости Экономики | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Первый укос трав в сельхозпредприятиях Дубровенского района — на финишной прямой

Производственные показатели косовицы текущего года можно сравнить с аналогичными прошлогодними: на утро вчерашнего дня в районе скошено порядка 85% площадей.

Как и прежде, наряду с тружениками сельхозпредприятий помощь в кормозаготовке хозяй­ствам района оказывает механизированный мобильный отряд по заготовке сенажа и силоса Дубровенского райагросервиса. С самого утра отряд кормоуборочного каравана райагросервиса отправляется на работы по заготовке травяной массы в сельхозпредприятия района. Сегодня механизаторы трудятся на полях КУСХП «Приднепров­ский». Также помощь во время косовицы они оказывали ОАО «Якубово-Агро», «Боброво-Агро», «Герой», «Команина», КУСХП им.Черняховского. В состав полнокомплектного механизированного отряда входят два кормоуборочных комбайна КВК-800, два трактора с навесными косилками, один — с граблями-валкообразователями, четыре «Белоруса» с прицепами ПС-45 для перевозки кормов, и, конечно, пресс-подборщик «Krone».

—Помимо траншейного метода закладки, классикой для районных аграриев становится и рулонно-пленочный способ заготовки сенажа. На соответству­ющую технологию хранения постепенно переходят все сельхозпредприятия района, ведь сенаж в упаковке — со­временный метод заготовки качественных кормов. Такой способ хранения сенажа обеспечивает высокую питательность готовых кормов, позволяет сохранить здоровье животных, увеличить их продуктивность, облегчить труд работников сельского хозяйства и быстро окупить вложенные средства, — точно расставляет акценты директор предприятия Дмитрий Тимощенко.

Массовые сельскохозяйственные кампании требуют концентрации сил и усилий. В цене каждые рабочие руки. Особенно — механизаторские. В кормоуборочном отряде райагросервиса трудятся порядка десяти человек.

—Это механизаторы Вадим Глушаков, Николай Крес, Александр Черноморцев, Роман Кравченок, Владимир Колбасов. На одном из кормоуборочных комбайнов КВК-800 трудится молодой механизатор Андрей Юранов, который работает первый сезон. На пресс-подборщике с обмотчиком рулонов работает молодой механизатор райагросервиса Николай Бугаев. Если работа предполагает большее количе­ство задействованных лиц, то к отряду добавляются и другие механизаторы, — отметил главный инженер райагросервиса Антон Дударев.

Стоит отметить и мобильность механизированного отряда: условно говоря, сегодня звено работает в Сватошицах, а уже завтра — в Орловичах или лядах.

— Это говорит о том, что помощь хозяйствам района оказывается незамедлительно, чтобы не нарушить агротехнические сроки заготовки трав. В том, что наш отряд оказывает активную помощь в заготовке кормов хозяйствам района, в первую очередь заслуга директора нашей организации Дмитрия Владимировича Тимощенко, который оперативно решает все возникшие технические и организационные проблемы, — добавляют работники предприятия.

За исправность техники в жаркий уборочный сезон в Дубровенском райагросервисе отвечает инженерная служба. Для ликвидации поломки и оказания помощи в ремонте техники инженеры выезжают незамедлительно.

—Инженерная служба — это молодые, грамотные специалисты, знающие все тонкости самой сложной техники. А главный приоритет служба отдает самостоя­тельности в ремонте, наладке и техническом обслуживании механизмов любой сложности, — отмечает Дмитрий Тимощенко. — Большой вклад в подготовке техники к уборочной кампании внесли ведущий инженер Артем Железняк, главный инженер Антон Дударев и вся инженерная служба предприятия.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.

 

 
 
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Производственные показатели косовицы текущего года можно сравнить с аналогичными прошлогодними: на утро вчерашнего дня в районе скошено порядка 85% площадей.
 
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