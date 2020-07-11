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«Идет проверка, изымается необходимая документация». В офис к застройщику «Грушевского посада» наведались правоохранители
11.07.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Держатели жилищных облигаций сообщили в редакцию REALT.BY, что в пятницу 10 июля видели в офисе застройщика «Грушевского посада» ООО «Жилстройкомплект» большое количество сотрудников столичной милиции. В ГУВД рассказали, что в отношении ЖСК и ее владельца компании Ильи Волоха проводится проверка. Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак уверил, что после этой проверки ЖК «Грушевский Посад» будет обязательно достроен.
В пятницу днем к нам в редакцию поступило сообщение от держателей жилищных облигаций ООО «Жилстройкомплект», что в офисе продаж, который
- Добрый день. Сейчас в офисе ГП («Грушевский Посад – прим. ред.) идет обыск в рамках материала о мошенничестве, - сообщили дольщики.
Однако позже выяснилось, что никакого административного или уголовного производства ни в отношении ООО «Жилстройкомплект», ни в отношении владельца компании Ильи Волоха пока столичными правоохранителями возбуждено не было.
- Пока идет проверка, изымается необходимая документация, - озвучила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Сегодня во время прямой телефонной линии председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак
- Жилой комплекс «Грушевский Посад» в любом случае будет достроен. По возникшей ситуации проведут проверку с участием правоохранительных органов. Решение о возобновлении строительства примут по результатам проверки. Срок – месяц, - озвучил Анатолий Сивак.
Стоит отметить, что на днях
Для предварительного расследования уголовное дело поступило в РОСК Московского района.
Напомним, что ООО «Жилстройкомплект» — это застройщик «Грушевского посада». ООО «Строительная компания «Жилстройкомплект» была генподрядчиком на объекте в 2013—2014 годы. На данный момент учредители в этих двух компаниях одни и те же — Илья Волох и Алеся Волох. Мы
Согласно данным сайта bankrot.gov.by, производство по банкротству ООО «Строительная компания «Жилстройкомплект» возбуждено в Экономическом суде Минска еще 8 декабря 2015 года. Ликвидационное производство не завершено.
Как нам рассказал один из кредиторов «Строительной компании «Жилстройкомплект», весь список кредиторов вместе с антикризисным управляющим пытались доказать преднамеренное банкротство ООО «Строительная компания «Жилстройкомплект» еще с 2015 года.
- В 2015 году компанию ООО «СК «ЖСК» (Строительная компания «Жилстройкомплект» - прим.ред) банкротят. Есть экспертизы по преднамеренному банкротству. 4 или 5 раз пытались возбудить уголовное дело. Приходят отказы, - рассказывает один из кредиторов, который попросил не называть его имя [есть в редакции]. – Писали в СК, есть факты выдачи займов себе любимому (речь про владельца компании Илью Волоха, - прим. ред.), сдавались в аренду транспортные средства за большие деньги (которые этих денег не стоят). Через суд пытались взыскать – уперлись в сроки давности. Я просто считаю, что, если бы ещё в 2016 году раскрутили банкротство СК ЖСК, возможно, сейчас этих долгостроев не было бы.
Напомним, что администрация района совместно с Мингорисполкомом
Связаться с владельцем ООО «Строительная компания «Жилстройкомплект» и ООО «Жилстройкомплект» не удалось. Однако Илья Волох прокомментировал ситуацию журналистам TUT.BY:
- Если мы не справимся, то объект передадут. И тем самым кинут всех людей. Я однозначно против этого. Такое решение я буду обжаловать в суде. Я думаю, в течение нескольких дней мы закроем эти вопросы.
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«Идет проверка, изымается необходимая документация». В офис к застройщику «Грушевского посада» наведались правоохранители
Держатели жилищных облигаций сообщили в редакцию REALT.BY, что в пятницу 10 июля видели в офисе застройщика «Грушевского посада» ООО «Жилстройкомплект» большое...
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