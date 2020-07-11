«Идет проверка, изымается необходимая документация». В офис к застройщику «Грушевского посада» наведались правоохранители

В пятницу днем к нам в редакцию поступило сообщение от держателей жилищных облигаций ООО «Жилстройкомплект», что в офисе продаж, который переехал в основной офис компании застройщика , заметили большое количество правоохранителей.

- Добрый день. Сейчас в офисе ГП («Грушевский Посад – прим. ред.) идет обыск в рамках материала о мошенничестве, - сообщили дольщики.

Однако позже выяснилось, что никакого административного или уголовного производства ни в отношении ООО «Жилстройкомплект», ни в отношении владельца компании Ильи Волоха пока столичными правоохранителями возбуждено не было.

- Пока идет проверка, изымается необходимая документация, - озвучила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Сегодня во время прямой телефонной линии председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак рассказал , что эта проверка поможет достроить «Грушевский Посад".

- Жилой комплекс «Грушевский Посад» в любом случае будет достроен. По возникшей ситуации проведут проверку с участием правоохранительных органов. Решение о возобновлении строительства примут по результатам проверки. Срок – месяц, - озвучил Анатолий Сивак.

Стоит отметить, что на днях стало известно , что прокуратура Минска возбудила уголовное дело по ст. 240 ч. 2 Уголовного кодекса (Преднамеренное банкротство) в отношении одного из учредителей ООО «Строительная компания «Жилстройкомплект».

Для предварительного расследования уголовное дело поступило в РОСК Московского района.

Напомним, что ООО «Жилстройкомплект» — это застройщик «Грушевского посада». ООО «Строительная компания «Жилстройкомплект» была генподрядчиком на объекте в 2013—2014 годы. На данный момент учредители в этих двух компаниях одни и те же — Илья Волох и Алеся Волох. Мы рассказывали подробно про отношения ООО «Строительная компания «Жилстройкомплект», ООО «Жилстройкомплект», а также ИП Волох И.П. и ИП Волох А.П.

Согласно данным сайта bankrot.gov.by, производство по банкротству ООО «Строительная компания «Жилстройкомплект» возбуждено в Экономическом суде Минска еще 8 декабря 2015 года. Ликвидационное производство не завершено.

Как нам рассказал один из кредиторов «Строительной компании «Жилстройкомплект», весь список кредиторов вместе с антикризисным управляющим пытались доказать преднамеренное банкротство ООО «Строительная компания «Жилстройкомплект» еще с 2015 года.

- В 2015 году компанию ООО «СК «ЖСК» (Строительная компания «Жилстройкомплект» - прим.ред) банкротят. Есть экспертизы по преднамеренному банкротству. 4 или 5 раз пытались возбудить уголовное дело. Приходят отказы, - рассказывает один из кредиторов, который попросил не называть его имя [есть в редакции]. – Писали в СК, есть факты выдачи займов себе любимому (речь про владельца компании Илью Волоха, - прим. ред.), сдавались в аренду транспортные средства за большие деньги (которые этих денег не стоят). Через суд пытались взыскать – уперлись в сроки давности. Я просто считаю, что, если бы ещё в 2016 году раскрутили банкротство СК ЖСК, возможно, сейчас этих долгостроев не было бы.