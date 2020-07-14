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Команда Бабарико про отказ в регистрации: Мы точно идем в суд
14.07.2020 13:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
14 июля Центризбирком регистрирует кандидатов в президенты Беларуси. Виктору Бабарико
— Спасибо, что пришили поддержать. Вы видели, какое безобразие творится. Власть настолько слаба, что не допустила [к выборам] даже находящегося за решеткой Бабарико, — отметила представитель штаба Мария Колесникова.
— В суд мы точно идем. Все, что мы услышали сегодня, это очень странно. Никаких документов мы не увидели, — добавил юрист штаба Максим Знак.
(Дополняется.)
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- Спасибо, что пришили поддержать. Вы видели, какое безобразие творится. Власть настолько слаба, что не допустила [к выборам] даже находящегося за решеткой Бабарико,...
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