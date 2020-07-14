Команда Бабарико про отказ в регистрации: Мы точно идем в суд

Источник материала: Tut.by

14 июля Центризбирком регистрирует кандидатов в президенты Беларуси. Виктору Бабарико отказали в регистрации . Причина — несоответствие декларации о доходах и имуществе и участие иностранной организации в его избирательной кампании. Письмо из Комитета госконтроля, в котором сказано, что Бабарико руководил преступной группой, «отмывавшей деньги», во время заседания ЦИК зачитала Лидия Ермошина. Своими впечатлениями от заседания и планами на будущее у здания ЦИК с журналистами поделились члены команды Виктора Бабарико.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Спасибо, что пришили поддержать. Вы видели, какое безобразие творится. Власть настолько слаба, что не допустила [к выборам] даже находящегося за решеткой Бабарико, — отметила представитель штаба Мария Колесникова.

— В суд мы точно идем. Все, что мы услышали сегодня, это очень странно. Никаких документов мы не увидели, — добавил юрист штаба Максим Знак.

(Дополняется.)