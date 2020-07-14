Налоговая служба Беларуси отметила 30-летие

Источник материала: Полесская правда

В 2020 году налоговой службе исполняется 30 лет. Об актуальных направлениях и результатах работы инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району рассказал в интервью ее начальник Анатолий Садовский.

– Анатолий Григорьевич, история развития отечественной налоговой системы тесно сплетена с периодом становления и укрепления молодого суверенного государства – Республики Беларусь.

– Да, это действительно так. В начале 90-х годов прошлого века, в период экономических, финансовых и социальных реформ, одной из важнейших государственных задач было и создание налоговой системы. На первоначальном этапе сотрудникам налоговой в одном лице приходилось быть и контролером, и консультантом, владеть вопросами учета платежей, изучать юридические тонкости в решении возникающих вопросов. За свою 30-летнюю историю инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району прошла непростой путь становления и развития. Способность и настойчивое желание динамично и неуклонно развиваться научили нас собирать налоги так, как это делает весь мир.

– Какие задачи стояли в то время перед налоговой службой?

– На фоне всеобщего экономического кризиса, характерного для тех времен, стояла одна, но архиважная задача – обеспечение доходной части бюджета на финансирование нужд, прежде всего, социальной сферы. С этим бывший коллектив Государственной налоговой инспекции Министерства финансов БССР по Пинскому району, первым начальником которой был назначен Леонтий Николаевич Середич, успешно справился.

– Расскажите о сегодняшних результатах работы налоговой инспекции.

– Наша инспекция осуществляет свою деятельность на территориях Пинского и Ивановского районов. За первое полугодие 2020 года в консолидированный бюджет Пинского и Ивановского районов поступило 39 442,1 тысячи рублей (Пинского района – 22 640,3 тысячи рублей, Ивановского района – 16 801,8 тысячи рублей), что позволило выполнить план на 101,1%, в том числе поступило в республиканский бюджет – 5 452,6 тысячи рублей, в местные бюджеты районов – 33 989,3 тысячи рублей. В формировании доходной части Пинского и Ивановского бюджетов приняли участие 1 187 юридических лиц (Пинского района – 768, Ивановского – 419), 1 483 индивидуальных предпринимателя (Пинского района – 764, Ивановского – 719) и 61 701 физическое лицо (Пинского района – 41 339, Ивановского – 20 362). Темп роста поступлений платежей в консолидированный бюджет Пинского и Ивановского районов в сравнении с первым полугодием 2019 года составил 113,8%.

– За счет кого сформирована основная часть доходов бюджета?

– Наибольшие суммы в бюджет поступили от организаций государственной формы собственности (удельный вес в общей сумме составил 78,3%), от организаций негосударственного сектора экономики – 12%, индивидуальных предпринимателей – 3,6%.

За первое полугодие 2020 года в результате проведенного камерального контроля дополнительно поступило налогов в бюджет в сумме 412 848,94 рубля. Инспекция провела 9 проверок субъектов хозяйствования и 8 проверок, связанных с процедурой ликвидации. По их результатам доначислено налогов и пени на сумму 161 594,14 рубля. Также было проведено 5 результативных мониторингов.

– Время не стоит на месте. Как развиваются электронные сервисы?

– Сегодня более 92% юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Пинского района направляют свои налоговые декларации в электронном виде. Практически все декларации о совокупном годовом доходе в 2020 году граждане представили через интернет-сервис «Личный кабинет плательщика».

– Несколько слов о коллективе инспекции…

– Положительные результаты нашей деятельности – это кропотливая работа и заслуга всех специалистов. Отмечу тех, чей вклад в совершенствование налоговой системы и обеспечение наполнения доходной части бюджета оценен вышестоящими налоговыми органами и органами местной власти. Это первый заместитель начальника инспекции С.В. Крейдич, заместитель начальника инспекции – начальник управления по работе с плательщиками по Ивановскому району И.В. Кухтик, главный государственный налоговый инспектор управления контрольной работы Н.Н. Сергеева, главный государственный налоговый инспектор управления по работе с плательщиками по Ивановскому району Р.М. Скаль, начальник управления учета налогов И.П. Баль, главный государственный налоговый инспектор Н.Н. Лукша. Поощрены также ведущий администратор сетей А.В. Сырицын, секретарь приемной О.В. Цырельчук, водитель автомобиля Н.П. Гузаревич.

– Что пожелаете коллегам в честь профессионального праздника?

– Выражаю глубокую признательность всем сотрудникам налоговой службы за верность долгу и весомый вклад в наше общее дело. Счастья вам и вашим близким, здоровья, настойчивости в достижении новых профессиональных высот. Отдельное спасибо и наилучшие пожелания – нашим ветеранам. За эффективное взаимодействие благодарю местные органы власти, правоохранительные и надзорные органы, средства массовой информации, а также всех законопослушных налогоплательщиков, которые вносят вклад в формирование регионального бюджета, обеспечивая дальнейшее социально ориентированное развитие района.

Беседовала Наталья МИЛЕВСКАЯ

Фото предоставлено инспекцией МНС по Пинскому району