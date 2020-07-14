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В 2019 товарооборот двух стран превысил 35 миллиардов долларов





По итогам переговоров подпишут пакет документов в энергетической сфере

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Премьер-министры Беларуси и России намерены подписать пакет документов в энергетической сфере Сегодня в Доме правительства в Москве проходят переговоры Романа Головченко и Михаила Мишустина. Это первый рабочий визит главы правительства Беларуси в Россию. ...

Сегодня в Доме правительства в Москве проходят переговоры Романа Головченко и Михаила Мишустина. Это первый рабочий визит главы правительства Беларуси в Россию.В этом году из-за пандемии он немного снизился. Российский экспорт в Беларусь уменьшился более чем на 30 %, а белорусский экспорт в Россию - всего на 7 %. Премьер-министр Беларуси отметил особый характер отношений между странами. По его словам, прямые контакты и нацеленная на конкретные достижения работа на правительственном уровне в нынешних непростых условиях имеют принципиально важное значение.По итогам переговоров премьер-министры двух стран планируют подписать пакет документов, которые касаются строительства Белорусской АЭС, а также энергетической сферы.