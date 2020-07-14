«Я возвращаюсь на выборы». Гайдукевич, снявшийся с выборов, стал доверенным лицом Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Лидер Либерально-демократической партии и депутат Олег Гайдукевич стал доверенным лицом кандидата в президенты Александра Лукашенко, сообщил депутат TUT.BY.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я возвращаюсь на выборы! Для меня это не только доверие, но и доказательство того, что президент слышит разные точки зрения, разные взгляды. Как партия — ЛДП имеет свою программу, идеологию и мы были и будем всегда отстаивать свою точку зрения, предлагая альтернативу. Разные точки зрения и дискуссия — залог успешного развития страны, — считает Гайдукевич.

Как доверенное лицо кандидата в президенты депутат планирует объехать значительное количество городов и деревень, встретиться с «огромным количеством людей».

— Каждый ваш вопрос, каждая беда и слово будут услышаны мной, а десятки, сотни ваших пожеланий, наказов будут лично мной переданы президенту страны. И это будет не просто свод пожеланий. Нам нужна национальная дискуссия о будущем страны. Не бойтесь говорить. Пусть говорят медики, учителя, рабочие, труженики села, представители малого и среднего бизнеса. Пусть говорят хипстеры, рестораторы, айтишники — мы услышим всех, — заявил депутат.

Гайдукевич также отметил, что необходимо сделать все, чтобы сохранить то, «что страна достигла за эти 26 лет».

— Сохранить это — не значит отсутствие движения вперед или критики там, где это необходимо. Главное — не дать решать судьбу страны на улице и на площадях. Не рвать страну на части. Не дать решать судьбу страны за ее пределами, — заявил Гайдукевич.

Напомним, 26 мая депутат Олег Гайдукевич, начавший собирать подписи за свое выдвижение кандидатом в президенты, заявил , что снимается с выборов в пользу Александра Лукашенко.