Шествие, лозунги и задержания. Как прошла стихийная акция протеста в Бресте

Источник материала: Tut.by

В Бресте несколько часов продолжалась стихийная несанкционированная акция протеста в связи с отказом ЦИК в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. По данным TUT.BY, задержано около 35 человек.





Люди начали собираться около 19.00 на перекрестке проспекта Машерова с бульварами Космонавтов и Шевченко. Проезжающие автомобили им сигналили. Брестчане в ответ хлопали. Позже к собравшимся подходили сотрудники милиции, которые предупреждали по громкоговорителю об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.





В это время на проспекте Машерова начала выстраиваться цепь солидарности. Люди стояли на аллее на участке от перекрестка с улицей Советской в направлении улицы Карбышева. Около 19.30 сотрудники милиции выстроились в линию и стали оттеснять людей, которые стояли в цепи к бульвару Космонавтов. В результате на перекрестке проспекта и бульвара собралась толпа людей. Ближе к 20.00 на остановку подъехал автозак, начались задержания.









Примерно в 20.30 люди вновь выстроились в цепь солидарности на том же самом месте. Милиция опять начала их оттеснять к перекрестку с проспектом Машерова. Нескольких человек задержали.





Протестующие пытались собраться на перекрестке проспекта и бульвара Шевченко, но и оттуда их вытеснили сотрудники милиции. Здесь также задержали несколько человек. Их усадили в микроавтобусы и увезли — предположительно, в Ленинский райотдел милиции.





Около 22.00 участники акции прошли колонной по бульвару Шевченко на набережную Франциска Скорины. Здесь на дороге собралась длинная пробка, которая осложняла проезд милицейской технике. Люди ходили по набережной и хлопали. Водители им сигналили. Когда на набережную все-таки приехал автозак, протестующие пошли в сторону улицы Советской.





По брестской пешеходке участники акции шли скандируя лозунги: «Уходи», «Свободу», «Жыве Беларусь», «Выпускай». Возле памятника тысячелетию города колонна свернула на улицу Гоголя, дошла до перекрестка и пошла по бульвару Космонавтов. Возле дома № 99 у тротуара остановились два микроавтобуса и автозак. Выбежавшие сотрудники ОМОНа хватали людей и усаживали в салон автомобилей. На этом стихийная акция протеста завершилась.





По информации TUT.BY, 14 июля в Бресте задержали около 35 человек. Всех доставили в Ленинский РОВД милиции для дальнейшего разбирательства.



