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На рынке жилья наблюдаются первые признаки оживления, но цены на квартиры продолжают падать
15.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Покупательская активность на «вторичке» начинает восстанавливаться после весеннего обвала. Количество сделок купли-продажи
На фоне оживления покупателей динамика предложения сменила своё направление — впервые за 3 месяца зафиксировано небольшое (на 1.5%) сокращение количества выставленных на продажу квартир. Тем не менее, конкуренция по-прежнему очень высока. По сравнению с июнем прошлого года рост предложения составил 28%.
Спрос на 1-комнатные квартиры сумел восстановиться на 82% от мартовского уровня, чего не скажешь о других типах квартир. Объём сделок с «двушками» составляет лишь 56% от значений марта, с «трешками» — 69%.
Каждая десятая квартира, проданная в марте, располагалась в готовой новостройке. Во IIквартале этот показатель вырос, что может косвенно указывать на более благоприятную ситуацию на рынке новостроек.
Совокупная доля Фрунзенского и Московского районов, где традиционно совершается больше всего сделок, сократилась в июне на 9%.
Чаще обычного в июне покупали квартиры в типовых панельных домах советской эпохи, в то же время доля современных каркасно-блочных домов в общей структуре спроса сократилась на 4%.
Отрицательная динамика цен на квартиры сохраняется третий месяц подряд, а темпы снижения превышают 1% в месяц. Средняя цена проданных в Минске квартир снизилась в июне на 1,6% и составила 1314 $/м2. Таким образом, цены реальных сделок вернулись на уровень годичной давности.
В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):
· 1-комнатные квартиры: 1404 $/м2 (-0,6% за месяц) — $ 50 500;
· 2-комнатные квартиры: 1255 $/м2 (-3,2%) — $ 59 580;
· 3-комнатные квартиры: 1212 $/м2 (-1,4%) — $ 78 250;
· 4-комнатные квартиры: 1197 $/м2 (-4,5%) — $ 93 300.
Среди микрорайонов Минска преобладало снижение цен. Более чем на 3% подешевело жильё в районе Ботанического сада, Велозавода и улиц Гвардейской-Грибоедова.
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