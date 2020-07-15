На рынке жилья наблюдаются первые признаки оживления, но цены на квартиры продолжают падать

Спрос на 1-комнатные квартиры сумел восстановиться на 82% от мартовского уровня, чего не скажешь о других типах квартир. Объём сделок с «двушками» составляет лишь 56% от значений марта, с «трешками» — 69%.

Каждая десятая квартира, проданная в марте, располагалась в готовой новостройке. Во IIквартале этот показатель вырос, что может косвенно указывать на более благоприятную ситуацию на рынке новостроек.

Совокупная доля Фрунзенского и Московского районов, где традиционно совершается больше всего сделок, сократилась в июне на 9%.

Чаще обычного в июне покупали квартиры в типовых панельных домах советской эпохи, в то же время доля современных каркасно-блочных домов в общей структуре спроса сократилась на 4%.

Отрицательная динамика цен на квартиры сохраняется третий месяц подряд, а темпы снижения превышают 1% в месяц. Средняя цена проданных в Минске квартир снизилась в июне на 1,6% и составила 1314 $/м2. Таким образом, цены реальных сделок вернулись на уровень годичной давности.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

· 1-комнатные квартиры: 1404 $/м2 (-0,6% за месяц) — $ 50 500;

· 2-комнатные квартиры: 1255 $/м2 (-3,2%) — $ 59 580;

· 3-комнатные квартиры: 1212 $/м2 (-1,4%) — $ 78 250;

· 4-комнатные квартиры: 1197 $/м2 (-4,5%) — $ 93 300.