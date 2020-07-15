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На рынке жилья наблюдаются первые признаки оживления, но цены на квартиры продолжают падать

15.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Покупательская активность на «вторичке» начинает восстанавливаться после весеннего обвала. Количество сделок купли-продажи квартир в Минске выросло по сравнению с маем на 23%. Тем не менее, это почти на четверть меньше, чем годом ранее.

По спросу на квартиры первое полугодие 2020-го оказалось худшим за последние 5 лет.

На фоне оживления покупателей динамика предложения сменила своё направление — впервые за 3 месяца зафиксировано небольшое (на 1.5%) сокращение количества выставленных на продажу квартир. Тем не менее, конкуренция по-прежнему очень высока. По сравнению с июнем прошлого года рост предложения составил 28%.

На рынке жилья наблюдаются первые признаки оживления, но цены на квартиры продолжают падать

Спрос на 1-комнатные квартиры сумел восстановиться на 82% от мартовского уровня, чего не скажешь о других типах квартир. Объём сделок с «двушками» составляет лишь 56% от значений марта, с «трешками» — 69%.

Каждая десятая квартира, проданная в марте, располагалась в готовой новостройке. Во IIквартале этот показатель вырос, что может косвенно указывать на более благоприятную ситуацию на рынке новостроек.

Совокупная доля Фрунзенского и Московского районов, где традиционно совершается больше всего сделок, сократилась в июне на 9%.

Чаще обычного в июне покупали квартиры в типовых панельных домах советской эпохи, в то же время доля современных каркасно-блочных домов в общей структуре спроса сократилась на 4%.

Отрицательная динамика цен на квартиры сохраняется третий месяц подряд, а темпы снижения превышают 1% в месяц. Средняя цена проданных в Минске квартир снизилась в июне на 1,6% и составила 1314 $/м2. Таким образом, цены реальных сделок вернулись на уровень годичной давности.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

· 1-комнатные квартиры: 1404 $/м2 (-0,6% за месяц) — $ 50 500;

· 2-комнатные квартиры: 1255 $/м(-3,2%) — $ 59 580;

· 3-комнатные квартиры: 1212 $/м2 (-1,4%) — $ 78 250;

· 4-комнатные квартиры: 1197 $/м2 (-4,5%) — $ 93 300.

14% «однушек» в июне были проданы за 40 тысяч долларов или дешевле, что стало самым высоким показателем за 11 месяцев.


На рынке жилья наблюдаются первые признаки оживления, но цены на квартиры продолжают падать

Индекс цен на квартиры в Минске, рассчитываемый на основе объявлений о продаже квартир, снизился в июне на 1.2%. Наиболее ощутимое снижение цен было зафиксировано у 2-комнатных квартир, спрос на которые в июне был откровенно слабым.

На рынке жилья наблюдаются первые признаки оживления, но цены на квартиры продолжают падать

Среди микрорайонов Минска преобладало снижение цен. Более чем на 3% подешевело жильё в районе Ботанического сада, Велозавода и улиц Гвардейской-Грибоедова.


На рынке жилья наблюдаются первые признаки оживления, но цены на квартиры продолжают падать

В столицах соседних стран динамика цен на квартиры была разнонаправленной. Так, в Москве рост цен в долларовом эквиваленте в июне составил внушительные 5,6%. Также положительная динамика была отмечена в Варшаве (+0.4%). В Вильнюсе и Риге квартиры подешевели на 0.4-0.5%, в Киеве на 1.8%.

На рынке жилья наблюдаются первые признаки оживления, но цены на квартиры продолжают падать

 
Теги: Минск
 
 
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