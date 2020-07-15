«Почему вы навязываете оплату одной и той же услуги и продавцу, и покупателю?» Риэлтеры ответили на острые вопросы в прямом эфире

– Если вы заключили договор на оказание риэлтерской услуги, сделка состоялась и работа выполнена, то вы обязаны услуги оплатить. Но здесь же проговорю: заключение договора на оказание риэлтерской услуги – дело добровольное. Мы никого не принуждаем идти в агентство. Любой человек вправе самостоятельно принять решение – обращаться к специалисту или нет. Заключить сделку самостоятельно через нотариуса или БРТИ можно, предоставив все необходимые документы.

При этом отмечу, что в таком случае покупатель берет на себя ответственность за проведение этой сделки и за все последствия, которые могут возникнуть после заключения договора купли-продажи и вступления в право собственности на объект недвижимости.

Конечно, вы можете поговорить со своими друзьями, которые имеют опыт самостоятельной покупки и продажи квартир, привлечь знакомого юриста, но имейте ввиду, что юриспруденция – отрасль широкого профиля. Юристы гражданского или хозяйственного права могут даже не подозревать о тех нюансах, которые могут возникнуть в процессе подготовки сделки купли-продажи объекта недвижимости. За эту сферу отвечают профессиональные риэлтеры, которые знают и могут предпринять все необходимые действия для проведения сделки в рамках закона и без последствий для обеих сторон.

Если вы оформляете сделку у нотариуса, то он, конечно, затребует у продавца необходимые документы на квартиру, дом или любой другой объект недвижимости, который участвует в сделке. Разница в том, что нотариуса интересует только последний переход права собственности, а не все предыдущие. Он сверяет данные в документах, проверяет число зарегистрированных лиц, задает вопросы о том, самостоятельно ли стороны приняли решение участвовать в сделке. Нотариус не запрашивает справки о дееспособности сторон сделки. Если его удовлетворяют ответы участников, а документы вопросов не вызывают, то он заверяет сделку. С этим документом стороны идут на регистрацию в БРТИ.

Что касается специалиста БРТИ. В его возможностях – проверка квартиры на наличие запретов, залогов и прочего в момент проведения сделки. Если нюансов не выявлено – сделка оформляется. При этом – ни нотариус, ни специалист БРТИ не может узнать всю историю квартиры до момента заключения сделки. По действующему законодательству они и не обязаны ее изучать и исследовать. Этим занимается риэлтер.

Хорошо, если вы приобретаете готовую квартиру у застройщика: истории нет, первый продавец, все понятно и ясно. История у квартиры начинается уже с долевого строительства. Много объектов продается и покупается на «вторичном» рынке – в том числе «сталинки», «брежневки», «хрущевки», которые успели поменять по несколько владельцев. Очень важно анализировать историю такой квартиры от самого первого собственника, ввода дома в эксплуатацию. Именно этим занимаются риэлтеры, страхуя покупателей.

Не скажу, что часто, но порой встречаются квартиры, где мы видим, что предыдущие сделки были совершены с нарушением. Чаще всего – не были учтены права третьих лиц. Следовательно, даже, если сейчас квартира продастся законно, то в будущем законность сделки может оспариваться в суде и покупатель будет втянут в разбирательства. Если в процессе подготовки сделки мы обнаруживаем нарушения, то ставим в известность обе стороны и рекомендуем покупателю отказаться от такого приобретения.