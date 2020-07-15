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«Он не согласен с решением ЦИК о нерегистрации, будет обжаловать». Адвокаты Бабарико навестили его в СИЗО КГБ

15.07.2020 17:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня адвокаты Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский посетили Виктора Бабарико в СИЗО. Как рассказали защитники TUT.BY, Виктор Бабарико уже знает про вчерашнее решение ЦИК, не согласен с ним, будет обжаловать всеми предусмотренными в законе способами.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Виктор Дмитриевич настаивает на том, что информация в его декларации достоверна, а другие озвученные обстоятельства не доказаны. Он сегодня направит в ЦИК заявление об ознакомлении его с документами, послужившими основанием для принятия решения об отказе в регистрации, поскольку эти сведения ему не предъявлялись ранее. И готов изложить свою позицию суду, который будет рассматривать жалобу на решение ЦИК, — сказали адвокаты.

Сам Виктор Бабарико, по словам защитников, держится мужественно, он настроен бороться — как он подчеркнул, независимо от того, сколько времени это потребует, прежде всего потому, что высоко ценит поддержку, оказанную ему людьми.

— И, конечно, потому, что не согласен с выдвинутым обвинением, которое сторона защиты давно обжаловала генеральному прокурору, — подчеркивают адвокаты.

В ЦИК 14 июля прошло заседание по регистрации кандидатами в президенты. Не зарегистрировали двоих: Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Анну Канопацкую, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня, Светлану Тихановскую и Александра Лукашенко единогласно зарегистрировали.

 
 
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Как рассказали защитники TUT.BY, Виктор Бабарико уже знает про вчерашнее решение ЦИК, не согласен с ним, будет обжаловать всеми предусмотренными в законе способами.
 
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