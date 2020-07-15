Игдеджи подал в суд на Цепкало за «порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию» сведения

Источник материала: Tut.by

Бизнесмен Седат Игдеджи подал в суд на Валерия Цепкало за порочащие его честь и достоинство сведения.



Фото:Седата Игдеджи

Как говорится в исковом заявлении, во время стрима, который прошел 7 июля, Цепкало, отвечая на вопросы «сообщил не соответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию гражданина Республики Беларусь Седата Игдеджи».

Таковыми Игдеджи посчитал высказывания Цепкало, касающиеся его самого, его компаний, профессиональной деятельности и о том, что бизнесмен кроме Цепкало «кинул» «сотни людей и сотни компаний», и «продолжает обманывать».

«Вышеуказанные сведения, распространенные ответчиком, не соответствуют действительности и относятся к общественно порицаемым, порочат деловую репутацию истца в сфере предпринимательской деятельности, как главы Ассоциации „Турецкий капитал“, инвестора и действующего индивидуального предпринимателя, порочат честь и достоинство, поскольку создают устойчивое негативное впечатление о том, что истец является мошенником», — говорится в заявлении.

Игдеджи требует, чтобы Цепкало удалил видео со своего канала, разместил там опровержение со словами, что предыдущее видео удалено потому что не соответствует действительности, и оплатил государственную пошлину в размере 82 рубля 50 копеек.

Напомним, 29 июня стало известно, что МВД Беларуси проводит проверку по заявлению бизнесмена Седата Игдеджи об имевших место фактах «противоправной деятельности Валерия Цепкало». В письменном комментарии, разосланном по СМИ, Игдеджи утверждал , что его заявление не связано с политикой и он просто хочет «вернуть свои деньги».

Во время стрима, который прошел 7 июля, Валерий Цепкало сообщил, обратился в прокуратуру по поводу, как он считает, лжесвидетельств Седата Игдеджи в его адрес.

Экс-глава ПВТ также призвал всех, «кого обманул бизнесмен, кто пострадал от его действий», присылать документы, подтверждающие противоправность его действий, в штаб политика для последующей передачи в Генпрокуратуру и СМИ.