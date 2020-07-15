Сенаторы, ректоры, БРСМ, БТ, глава ПВТ. Кто стал доверенным лицом Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Центризбирком зарегистрировал доверенных лиц кандидата в президенты Александра Лукашенко. Кто эти 30 человек, которые сформировали группу поддержки действующего главы государства?



Наталья Кочанова. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Наиболее массово представлен Совет Республики во главе с Натальей Кочановой. Помимо нее это сенаторы Дмитрий Воронюк (первый секретарь ЦК БРСМ), Калина Капуцкая (директор средней школы № 14 Молодечно), Игорь Каско (главврач Могилевской областной детской больницы), Олег Руммо (директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии), Анатолий Щастный (ректор Витебского государственного медуниверситета), Александр Шишко (председатель сельхозкооператива «Озеры» Гродненского района), Андрей Иванец (главный ученый секретарь Национальной академии наук), Александр Ляхов (глава «Белоруснефти»), Иван Головатый (гендиректор «Беларуськалия»).

Палата представителей оказалась не такой многочисленной: лишь председатель Владимир Андрейченко и депутаты Олег Гайдукевич и Иван Гордейчик. Здесь стоит упомянуть и председателя Браславского районного совета депутатов Нину Пучинскую.

В перечне доверенных лиц доминирует госсектор.

Чиновники представлены в лице заместителя министра здравоохранения Елены Богдан, мэра Бреста Александра Рогачука, председателя концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной.



Александр Рогачук. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Стоит выделить руководителей учебных заведений и крупных госпредприятий, которые не попали в группу «сенаторы». Это Денис Дук (Могилевский государственный университет), Ирина Китурко (Гродненский государственный университет), Юрий Кулаженко (Белорусский государственный университет транспорта), Надежда Лазаревич («Бобруйскагромаш»), Владимир Лукьянов («Агрокомбинат «Дзержинский»), Олег Жидков (кондитерская фабрика «Спартак»).

Что касается частного бизнеса, то к его представителям можно отнести лишь двух человек. И то с оговоркой. Андрей Барбашинский около 12 лет возглавляет гродненское иностранное предприятие Belabedding, производящую продукцию для спален. Впрочем, вероятнее всего, Барбашинский попал в список по спортивной квоте. Олимпийский чемпион, игрок легендарного минского СКА является зампредом Белорусской федерации гандбола.



Андрей Барбашинский. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Большинство резидентов Парка высоких технологий — это частные компании. Но «Администрация ПВТ», которую возглавляет Всеволод Янчевский, — государственное учреждение.

Среди других доверенных лиц Лукашенко стоит выделить председателя набсовета Белорусского комитета молодежных организаций Вадима Боровика, певицу Юлию Быкову, председателя Белорусского союза журналистов, ведущего на БТ Андрея Кривошеева, начальника Брестской пограничной группы Игоря Гутника, главврача Минской областной детской клинической больницы Дмитрия Зайцева.