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Правозащитники сообщили о задержании нескольких десятков человек в Минске и Борисове
16.07.2020 06:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
15 июля завершилось задержаниями в нескольких городах Беларуси, сообщают правозащитники.
В Минске
Около 15 человек задержаны и в Борисове. Одного из задержанных, Ивана Самсонова, отпустили — у него была повышена температура.
В Гродно задержан один велосипедист.
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15 июля завершилось задержаниями в нескольких городах Беларуси, сообщают правозащитники.
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