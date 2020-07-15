Правозащитники сообщили о задержании нескольких десятков человек в Минске и Борисове

Источник материала: Tut.by

15 июля завершилось задержаниями в нескольких городах Беларуси, сообщают правозащитники.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Минске задержания прошли в центре города после завершения работы ЦИК, куда с середины дня стояли очереди для подачи жалоб на отказ в регистрации двух претендентов на президентский пост. Лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» сообщает о 15 задержанных в столице. Отмечается, что были задержаны и журналисты: Виолетта Савчиц (БелаПАН) и Антон Трофимович («Радыё Свабода»). Трофимович рассказал , что при задержании его сильно ударили в нос. По его словам, силовики в микроавтобусе не реагировали на то, что у мужчины идет кровь из носа. Около девяти часов вечера журналистов отпустили.

Около 15 человек задержаны и в Борисове. Одного из задержанных, Ивана Самсонова, отпустили — у него была повышена температура.

В Гродно задержан один велосипедист.