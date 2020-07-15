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Правозащитники сообщили о задержании нескольких десятков человек в Минске и Борисове

16.07.2020 06:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 июля завершилось задержаниями в нескольких городах Беларуси, сообщают правозащитники.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Минске задержания прошли в центре города после завершения работы ЦИК, куда с середины дня стояли очереди для подачи жалоб на отказ в регистрации двух претендентов на президентский пост. Лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» сообщает о 15 задержанных в столице. Отмечается, что были задержаны и журналисты: Виолетта Савчиц (БелаПАН) и Антон Трофимович («Радыё Свабода»). Трофимович рассказал, что при задержании его сильно ударили в нос. По его словам, силовики в микроавтобусе не реагировали на то, что у мужчины идет кровь из носа. Около девяти часов вечера журналистов отпустили.

Около 15 человек задержаны и в Борисове. Одного из задержанных, Ивана Самсонова, отпустили — у него была повышена температура.

В Гродно задержан один велосипедист.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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15 июля завершилось задержаниями в нескольких городах Беларуси, сообщают правозащитники.
 
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