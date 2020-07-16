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Волковысское молочное предприятие. О нюансах работы с продукцией для самых маленьких

16.07.2020 09:34 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

30 % экспорта Волковысского молочного предприятия приходится на страны дальнего зарубежья

Полвека соблюдения высокого стандарта и трепетного отношения к продукции. Волковысскому молочному предприятию, которое специализируется на детском питании, в этом году исполнится 50. 60 % продукции реализуют внутри страны, остальное экспортируют. И если четыре года назад работали только на Россию, то после закрытия рынка в 2016 году стратегию пересмотрели. Теперь 30 % экспорта - это страны дальнего зарубежья, солидная часть экспорта - это Китай. О нюансах работы с продукцией для самых маленьких и поиске новых рынков - в интервью программы (видео).

 
 
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30 % экспорта Волковысского молочного предприятия приходится на страны дальнего зарубежья Полвека соблюдения высокого стандарта и трепетного отношения к...
 
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