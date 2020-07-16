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Беларусь готовится принять новую партию нефти из Азербайджана

16.07.2020 08:52 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Прибытие танкера из грузинского порта Супса в Одессу ожидают 3-5 августа, сообщают в концерне "Белнефтехим". Объем груза составит, предположительно, 85 тыс. тонн. Это будет уже шестая поставка из Азербайджана. Общий объем поставленного ранее топлива составил 420 тыс. тонн. По данным Белнефтехима, Баку готов поставить в Беларусь до миллиона тонн нефти в этом году.
 
 
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Прибытие танкера из грузинского порта Супса в Одессу ожидают 3-5 августа, сообщают в концерне "Белнефтехим". Объем груза составит, предположительно, 85 тыс. тонн. Это...
 
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