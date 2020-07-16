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Беларусь готовится принять новую партию нефти из Азербайджана
16.07.2020 08:52 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПрибытие танкера из грузинского порта Супса в Одессу ожидают 3-5 августа, сообщают в концерне "Белнефтехим". Объем груза составит, предположительно, 85 тыс. тонн.
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Прибытие танкера из грузинского порта Супса в Одессу ожидают 3-5 августа, сообщают в концерне "Белнефтехим". Объем груза составит, предположительно, 85 тыс. тонн. Это...
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