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Росатом планирует физический пуск БелАЭС в первых числах августа
16.07.2020 09:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Росатом» в начале августа планирует физпуск Белорусской АЭС. Об этом
— Из главных новостей на зарубежных стройках отмечу Беларусь, где активно работаем над получением разрешения на проведение физического пуска. Рассчитываем, что он состоится в первых числах августа, — сообщил Лихачев.
Он также поблагодарил АО «Атомстройэкспорт», который является основным партнером Беларуси в проекте по строительству АЭС, за проделанную работу.
Напомним, изначально первый энергоблок планировали запустить в 2016 году. Позже сроки передвигали на ноябрь 2018 года. После инцидента с корпусом реактора для первого энергоблока запуск блока перенесли на 2019-й, а позже на 2020-й, а второго — на 2021-й.
6 мая 2020 года на Белорусскую АЭС прибыло ядерное топливо для первого энергоблока. Сейчас на станции ведут предпусковые операции.
В апреле министр энергетики Виктор Каранкевич сообщал, что физический пуск первого энергоблока станции намечен на июль 2020 года. 5 июня Александр Лукашенко
БелАЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов.
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БелАЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов.
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