Росатом планирует физический пуск БелАЭС в первых числах августа

Источник материала: Tut.by

«Росатом» в начале августа планирует физпуск Белорусской АЭС. Об этом заявил глава корпорации Алексей Лихачев в своем обращении.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Из главных новостей на зарубежных стройках отмечу Беларусь, где активно работаем над получением разрешения на проведение физического пуска. Рассчитываем, что он состоится в первых числах августа, — сообщил Лихачев.

Он также поблагодарил АО «Атомстройэкспорт», который является основным партнером Беларуси в проекте по строительству АЭС, за проделанную работу.

Напомним, изначально первый энергоблок планировали запустить в 2016 году. Позже сроки передвигали на ноябрь 2018 года. После инцидента с корпусом реактора для первого энергоблока запуск блока перенесли на 2019-й, а позже на 2020-й, а второго — на 2021-й.

6 мая 2020 года на Белорусскую АЭС прибыло ядерное топливо для первого энергоблока. Сейчас на станции ведут предпусковые операции.

В апреле министр энергетики Виктор Каранкевич сообщал, что физический пуск первого энергоблока станции намечен на июль 2020 года. 5 июня Александр Лукашенко анонсировал ввод первого энергоблока «буквально днями», но в Министерстве энергетики позже эту информацию опровергли, отметив , что полную готовность к физическому пуску первого энергоблока Белорусской АЭС планируется обеспечить в июле. На полную мощность первый энергоблок выйдет в феврале 2021 года, а второй — в мае 2022 года. Такую информацию недавно давал посол Беларуси в России Владимир Семашко.

БелАЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов.